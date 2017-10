Cs, PSC i PP no participaran en votacions que desenvolupin la independència

Ple del Parlament de Catalunya









Els grups parlamentaris de Cs, PSC i PP no participaran en la votació de cap proposta de resolució en la línia de desenvolupar la full de ruta independentista, després que JxSí i la CUP hagin registrat una proposta perquè el Parlament insti el Govern a desenvolupar-la .





Tenen la intenció d'abandonar l'hemicicle quan la presidenta Carme Forcadell cridi a votar el text registrat.





El portaveu de Cs a la Cambra, Carlos Carrizosa, ha advertit el PP que no participarà de la votació de propostes de resolució que desenvolupin el full de ruta independentista perquè no volen formar part d'"una il·legalitat", han explicat fonts de Cs.





"Xavier García Albiol, no crec que al PP estigueu pensant en participar en la il·legalitat. En Cs ho tenim clar: estem amb la Llei i la democràcia", ha advertit al president de grup popular al Parlament, després que aquest proposés una votació secreta en el ple d'aquest divendres.





Cs no participarà "a diferència del PP, en una votació d'il·legal per la independència de Catalunya. No formarà part d'un cop a la democràcia que pretén arrencar drets i la nacionalitat espanyola i europea als catalans".





No obstant això, minuts després al seu compte de Twitter, el líder popular ha aclarit: "Vista la proposta d'independència, actuarem com sempre i no participarem d'aquesta votació".









Per la seva banda, el president del PSC a la cambra catalana, Miquel Iceta, ha recordat que en la sessió del ple de dijous parlava d'evitar un error espectacular i afirma: "És la proposta de JxSí i la CUP. Abandonarem l'hemicicle per no donar-li suport ".