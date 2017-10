Curiosus Fest i Allum són els nous guanyadors de l'última convocatòria del concurs Movistar Artsy

Allum ha resultat guanyador del format #MúsicaArtsy









La plataforma de mecenatge cultural Movistar Artsy compta amb nous guanyadors en dues de les seves categories de participació; Curiosus Fest ha estat seleccionat com a nou guanyador del premi #FestivalArtsy i Allum ha resultat guanyador del format # MúsicaArtsy.





Per primera vegada, els finalistes d'aquestes dues categories han presentat les seves propostes en directe al jurat del concurs a porta oberta i davant el públic assistent al programa CultSurfing celebrat a l'espai Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona.





Curiosus és un festival que divulga el coneixement de la cultura musical mentre s'escolta i balla en directe. Un punt de trobada per als amants de la música que volen saber més, on es comparteix el coneixement, les vivències, formats, rareses, descobriments i mètodes musicals; un festival que proposa una programació de conferències, masterclass, debats, concerts i sessions de Dj.





Aquest premi #FestivalArtsy està dotat amb 32.000 euros destinats a oferir assessorament i eines necessàries per dur a terme el projecte, i inclou a més la cessió d'ús durant un any de l'espai coworking de Fabra i Coats com a seu del projecte i com a espai per desenvolupar Curiosus fest.





Marc Padrosa i Torrent és l'estudiant de música avançada i so que s'amaga rere Allum, un projecte musical que barreja deep, techno i electro. Aquest jove dj i productor musical ha compartit cartell amb artistes com Christian Varela, Dosem o Dave Clarke.





Allum és la primera proposta d'aquest gènere -música electrònica- que guanya el premi # MúsicaArtsy, habitualment concedit a bandes de rock, pop o folk. El premi # MúsicaArtsy està dotat amb 7.000 euros destinats a la producció del primer disc de Allum ia la seva promoció.





Els premis de l'última convocatòria de Movistar artsy s'han concedit en el marc de CultSurfing, el programa impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya ideat per a crear connexions entre projectes culturals singulars en el territori de parla catalana.





Aquestes jornades s'han celebrat a l'espai Fabra i Coats de Barcelona, on s'han exposat una vintena de projectes seleccionats i s'han organitzat taules sectorials, de debat i espais de mostra de projectes.