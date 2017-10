PP accepta finalment l'esmena del PSOE per eliminar el control dels mitjans públics de les mesures del 155

El PP ha aceptado finalmente la enmienda del PSOE per excloure del paquet de mesures d'intervenció de l'autonomia catalana el control dels mitjans de comunicació públics (Tv3, Catalunya Radio i l'Agència Catalana de Notícies), han anunciat fonts populars.





Els dos partits negociaven des del dijous aquesta proposta dels socialistes, que argumentaven que el control dels mitjans públics catalans ho ha d'exercir el Parlament, i no l'Executiu.





Les converses entre ambdues formacions ha sofert diversos vaivens. En un primer moment, el PP va mostrar una disposició inicial a aconseguir un acord amb els socialistes, però aquests van acabar rebutjant la redacció alternativa oferta pels populars.





El partit que lidera Mariano Rajoy proposava que els mitjans de comunicació públics quedessin sota la supervisió de la Junta Electoral Central i de la comissió tècnica del Senat que fiscalitzarà l'aplicació de les mesures a l'empara del 155.





Minuts abans que se sotmeti a votació del Ple del Senat el paquet de mesures per intervenir l'autonomia catalana, el PP ha comunicat que acceptaven l'esmena socialista en la seva redacció original, que suposa excloure del conjunt d'actuacions la que fa referència al control dels mitjans de comunicació públics.





En el matí d'aquest divendres, i durant la celebració del Ple, membres del Comitè Professional i del Comitè d'empresa de Tv3 han estat en els passadissos del Senat. Allí han abordat al delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, a qui han traslladat la seva preocupació per la intenció del Govern estatal d'intervenir els mitjans públics de comunicació catalans i el seu malestar per entendre que se'ls acusa de ser parcials en la informació. Millo ha recriminat que els mitjans catalans parlin de suspensió de l'autonomia catalana en lloc d'intervenció.





El portaveu del PSOE en el Senat, Ander Gil, ha agraït la receptivitat final del PP a la seva esmena perquè "era important traslladar el missatge que els mitjans de comunicació no depenguin de cap govern". "És possible que la Policia, per fer el seu treball, necessiti ordres, però els periodistes, no", ha subratllat.





DUES ESMENES DE TRES





En el tràmit de les esmenes del 155 en el Senat, necessari perquè el Govern de Rajoy compti amb autorització per aplicar-ho, el PSOE ha aconseguit que el PP accepti dues de les tres propostes que va presentar per millorar el text del decret, que rebrà aquest divendres l'autorització del Senat.





Els socialistes no van aconseguir que els populars accedissin a incloure un fre explícit a l'entrada en vigor de les mesures si abans el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocava eleccions.





Davant les escasses esperances que es produís aquest escenari, el PSOE va acabar retirant la seva pròpia esmena després de conèixer que Junts pel Sí i la CUP havien registrat aquest divendres una proposta de resolució per instar al Govern català a proclamar la República catalana independent.