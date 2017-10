La UE: "Espanya segueix sent el nostre únic interlocutor"

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha avisat que "res canvia" per la Unió Europea i que Espanya segueix sent el "únic interlocutor" per al bloc comunitari, poc després que el Parlament hagi declarat constituïda la República independent de Catalunya .





"Per a la Unió Europea res canvia. Espanya segueix sent el nostre únic interlocutor", ha escrit Tusk en el seu compte oficial de Twitter.









"Espero que el Govern espanyol afavoreixi la força dels arguments, no l'argument de la força", ha afegit el president del Consell europeu en la seva breu declaració.





La Comissió Europea, de moment, ha optat per no fer declaracions formals sobre els últims esdeveniments a Catalunya i es remet a la seva posició de respecte a l'Estat de Dret ia la Constitució espanyola.





"Hem recordat la necessitat de respectar la Constitució, que diu que el referèndum (de l'1 d'octubre) és il·legal", han indicat fonts de l'Executiu comunitari.





El president de la institució, Jean-Claude Juncker, de viatge a la Guaiana francesa, compareixerà al voltant de les 20:00 hores (hora espanyola) i si voleu fer algun comentari sobre Catalunya, ho farà aquí, han afegit les fonts.





"PART INTEGRAL D'ESPANYA"





El Departament d'Estat d'Estats Units ha reaccionat a la declaració unilateral d'independència de Catalunya recordant que aquest territori és "una part integral" d'Espanya i recolzant les mesures que adopti el Govern de Mariano Rajoy.





"Estats Units manté una gran amistat i una afermada aliança amb Espanya, aliat de l'OTAN", ha subratllat en un comunicat el Departament que dirigeix Rex Tillerson.





"Els nostres dos països han cooperat estretament per avançar en les nostres prioritats compartides en matèria de seguretat i economia", ha afegit.





Washington ha assenyalat que "Catalunya és una part integral d'Espanya" i, per aquest motiu, "recolza les mesures constitucionals del Govern espanyol per mantenir a Espanya fort i unida".





DINS DEL MARC CONSTITUCIONAL





L'OTAN ha apellat aquest divendres a una solució "dins del marc constitucional d'Espanya" per resoldre la crisi catalana després que el Parlament hagi declarat la independència unilateral de Catalunya.





"La qüestió catalana és una qüestió interna, que ha de resoldre's dins del marc constitucional d'Espanya", ha explicat una font oficial de l'OTAN, que ha posat en valor a més que "Espanya és un aliat compromès, que realitza contribucions importants per a la nostra seguretat compartida".





SOLUCIÓ DIALOGADA





Per la seva banda, el primer ministre belga, Charles Michel, ha expressat des del seu compte de twitter que "una crisi política només pot resoldre's amb diàleg".













SOBIRANIA INVIOLABLE





El Govern federal alemany ha recalcat aquest divendres que "la sobirania i la integritat territorial d'Espanya són i romanen inviolables" i que no reconeix la declaració unilateral d'independència per part del Parlament català, perquè vulnera precisament aquests principis.





Així, ha donat el seu suport a la posició del president del Govern, Mariano Rajoy, "per garantir i restablir l'ordre constitucional", segons un comunicat difós pel portaveu, Steffen Seibert.





A més, l'Executiu de la canceller Angela Merkel ha dit que veu "amb preocupació" el nou agreujament de la situació a Catalunya amb la nova fallida de la Constitució que s'ha produït al Parlament català advoca pel diàleg i rebaixar la tensió.





RAJOY ÚNIC INTERLOCUTOR





També el president de França, Emmanuel Macron, ha donat el seu "ple suport" al cap del Govern espanyol per "fer respectar" l'Estat de Dret i la Constitució després de la declaració unilateral d'independència proclamada aquest divendres al Parlament de Catalunya.





"Tinc un interlocutor a Espanya i és el primer ministre Rajoy", ha dit Macron.





"Hi ha un Estat de Dret a Espanya, amb regles constitucionals. (Rajoy) vol que es respectin i té el meu ple suport", ha afegit Macron.