C's advoca per defensar la democràcia com el 23-F

Rivera ho ha qualificat com a dia "molt trist".





El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha lamentat aquest divendres que "70" diputats catalans pretenguin "trencar" Catalunya i Espanya, i ha defensat que ara la "obligació" és defensar la democràcia com els van fer "molts" espanyols davant del cop de estat del 23 de febrer del 1981.





Rivera ha subratllat que avui és un dia "molt trist" per a la democràcia espanyola, especialment a Catalunya, després que uns polítics "irresponsables" hagin decidit treure als catalans els seus drets, llibertats i nacionalitats.





Tot i això, el dirigent taronja ha advertit que "no aconseguiran" els seus objectius perquè ara aplicar la Constitució per posar urnes "de veritat" i restablir les normes de convivència bàsiques.





"La declaració de rebel·lió" que, al seu parer, han afavorit els "cacics" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, amagant com "covards" darrere d'un vot secret, només pot tenir com a resposta "més democràcia".





Rivera ha insistit que l'aplicació de la Constitució "no és una opció", sinó una "obligació", i que, per tant, continuarà donant suport al Govern en les mesures que adopti l'empara de l'article 155 de la Carta Magna per, un vegada restablerta la legalitat a Catalunya, es convoquin eleccions autonòmiques.

"Només ens en sortirem guanyant" a les urnes ", ha emfatitzat.