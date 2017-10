Pedro Sánchez assegura que "l'Estat no tolerarà l'intent de secessió"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha volgut llançar una missatge de serenitat i unitat aquest divendres, poc després que el Parlament català hagi declarat constituïda la república:





"Malgrat aquest esquinçament, estic convençut que la unió entre compatriotes prevaldrà, Catalunya seguirà sent Espanya".





A més, ha deixat clar que l'Estat ni pot ni tolerarà l'intent de secessió. De fet, ha reiterat el seu suport a les mesures que prengui el Govern en afirmar que, malgrat les seves diferències amb l'executiu, "davant de qualsevol qüestionament de la integritat territorial no hi ha cap matís".





"L'esquerra està amb la Constitució, en la seva defensa i en la seva reforma, i amb l'Estatut, que cal reconstruir", ha afegit.





En una declaració en què ha volgut "apel·lar a la confiança, el seny, la serenitat i la unió de tots a la causa de la raó democràtica", ha recalcat: "Ara democràcia, ara Estat de Dret, ara Constitució i ara Estatut d'autonomia ".





"Per irresponsables que siguin els governs en un moment puntual de la història, per temeràries que siguin les seves decisions i per absurds que siguin els seus projectes, hi ha vincles més poderosos que prevaldran sobre l'absurd dels que no tenen la valentia de ser lleials al seu poble, a tot el seu poble i no només a una part d'ell ", ha finalitzat.