SCC convida a sindicats i patronal a manifestar-se contra la independència

Societat Civil Catalana (SCC) ha convidat els presidents de les quatre cambres de comerç catalanes, a les partronales FemCat, Cecot i Pimec, UGT, CCOO i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, a universe a la manifestació per la unitat d'Espanya convocada per al diumenge a les 12.00h al Passeig de Gràcia.





A la carta, l'entitat explica que després del "cop institucional" que es va produir al Parlament, les institucions van passar a ser "les eines dels que volen trencar unilateralment" l'Estat de dret, de manera que criden a universe a la convocatòria .





"Des d'aleshores, la vulneració de les normes de convivència i la seva afectació és cada vegada més profunda. Ja no és moment de continuar parlant de les causes, sinó de LES CONSEQÜÈNCIES: convivència, ocupació, inversió, benestar ... paraules buides si el front independentista segueix amb la confrontació, amb aquesta política de com pitjor millor ".





En la missiva, defensen que la recuperació de l'Estat de Dret és ja "una exigència de la Unió Europea", i que és un deure "tornar al seny" a Catalunya.





Advoquen així per començar "el camí de la reconciliació" i que, els nacionalistes han de "reconèixer els catalans no nacionalistes" com interculoteres, i part de la societat catalana. D'aquí neix el lema de la manifestació: "T ots som Catalyunya".





EL PSC ES SUMA





Els socialistes catalanes s'uniran a la convocatòria de SCC. Així, asisitrá el primer secretari de la formació, Miquel Iceta, la alcaldese de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i el secretari d'Organització, Salvador Illa.