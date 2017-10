Junqueras i Comín van preparar locals per al 1-0

Oriol Junqueras i Antoni Comín





Un informe de la Guàrdia Civil acredita que un mes abans de l'1-O el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ja treballava amb el conseller de Salut, Antoni Comín, en la recerca d'instal·lacions per celebrar el referèndum de l'1-O.





Així s'assenyala en un informe de data del passat 26 de desembre i que es troba en la causa que instrueix el jutge d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que conclou que Comín seria un dels encarregats de supervisar la disponibilitat d'aquests centres i fins i tot d'aportar els de salut "contravenint de manera expressa les ordres donades tant pel Tribunal Constitucional com per la Fiscalia General de l'Estat".





Segons es dedueix de les escoltes realitzades al número 2 de Junqueras Josep Maria Jové, aquest va mantenir el passat 1 d'octubre una conversa Comín en què parlen de l'existència d'una negociació i l'argument que pensaven utilitzar per poder utilitzar els locals electorals de l'Ajuntament de Barcelona.





"QUE PARLI AMB MARTA"





En ella el conseller li comenta que li han dit que baixi al Palau a aclarir-ho "que l'hi ha dit el Oriol que parli amb la Marta", en al·lusió a la diputada d'ERC Marta Rovira.





Jové li respon que a l'haver una negociació amb l'Ajuntament "el primer pas, graó" era saber com ho faran en "els locals comuns". En aquest moment el conseller pregunta a Jové que on queden i aquest diu que "al despatx d'Oriol".





Segons l'informe, quedava clar que un dels pilars que el govern català necessitava per consolidar la celebració del referèndum és la col·laboració dels alcaldes de Catalunya oferint els seus locals per a la instal·lació dels col·legis electorals i que aquesta missió "recau sota la responsabilitat directa "de Jové" com a responsable de la maquinària independentista ".





Tal és així, continua l'informe, que el dia 4 de setembre és Rovira, portaveu d'ERC al Parlament la qual convoca a una reunió per tractar "el tema dels alcaldes".





En altres converses intervingudes aquest mateix 1 d'octubre, Comín apareixia preocupat pel "desquadrament" entre les dades sobre locals que ell estudiava, que li havien estat facilitats per la mà dreta de Junqueras, i els que hi havia presentat una altra persona a la qual el conseller es refereix com "la companya de taula" de Jové.