Puigdemont no acata el 155 i demana "oposició democràtica"

El president cessat del Govern, Carles Puigdemont, ha demanat la "oposició democràtica" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que ha cessat al Govern en ple.



En un missatge gravat, emès per TV3, el president català ha expressat que el Parlament ha complert amb el "mandat de les urnes" del referèndum celebrat l'1-O i que, per tant, la decesión del Consell de Ministres de cessar a l'Executiu català, és un "decisió contrària" a la dels ciutadans en les urnes.



Així, ha expressat que és la "reacció pròpia d'un país madur" i que continuaran "perserverant en l'única actitud" que els pot fer "guanyadors".



Puigdemont també ha demanat respectar les "protestes dels catalans que no estan d'acord" i continuar "treballant" per "complir els mandats democràtics" amb "paciència, perseverança i perspectiva".



NACIÓ D'EUROPA



Així, el president cessat ha expressat que perserveran "per construir un país lliure", per la qual cosa seguiran treballant, per seguir sent una "nació d'Europa"

USURPACIÓ DE FUNCIONS



Els consellers que no acceptin el seu cessament i que pretenguin acudir al seu despatx, per seguir al capdavant de la gestió de la seva àrea, s'enfronten a un delicte d'usurpació de funcions, segons ha informat el Govern.





Aquest delicte es recull en l'article 402 del Codi Penal. que castiga al "que illegítimament exercís actes propis d'una autoritat o funcionari públic atribuint-se caràcter oficial". Les penes oscillen entre un i tres anys.