Puigdemont pot incórrer en un delicte d'usurpació de funcions si no deixa el càrrec

Puigdemonr podria incórrer en un delicte d'usurpació de funcions





Carles Puigdemont haurà d'abandonar el seu càrrec una vegada que sigui publicat el seu cessament al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i si no ho fa podria incórrer en un delicte d'usurpació de funcions si es resisteix a acceptar el seu cessament i s'atrinxera al Palau de la Generalitat, segons han informat fonts de Moncloa.





El Consell de Ministres extraordinari ha acordat aquest divendres els cessaments Puigdemont, el seu vicepresident Oriol Junqueras, i tots els consellers del Govern català, als quals no cal comunicar-los la decisió perquè n'hi ha prou amb la publicació al BOE. A partir d'aquest moment, deixessin de percebre sou pel càrrec que ostentaven i tenir signatura, segons les mateixes fonts.





Davant la possibilitat que Carles Puigdemont o els seus encara consellers es resisteixin a deixar els seus actuals càrrecs, a l'Executiu han advertit que pot incórrer en un delicte d'usurpació de funcions, la regulació està tipificada expressament en el Codi Penal.





Així, l'article 402 defineix la usurpació de funcions públiques com "el que il·legítimament exerceixi actes propis d'una autoritat o funcionari públic atribuint caràcter oficial". I afegeix que "serà castigat amb la pena de presó d'un a tres anys".





Fonts de Moncloa han precisat a més que, al costat del Govern català, el decret que es publicarà al BOE recull el cessament de tot el seu personal de confiança: 141 càrrecs eventuals.





Segons expliquen aquests càrrecs cessen amb aquelles persones que els han nomenat però el Govern ha volgut incloure expressament en l'acord aprovat aquest divendres a la reunió extraordinària del Consell de Ministres.





En concret, aquest acord del Govern s'estructura en diversos apartats: en primer lloc, el cessament de Puigdemont; després el cessament dels seus consellers; el tercer apartat se centra en explicar com els ministeris assumeixen les competències de les diferents conselleries catalanes (per al que s'inclou un annex d'equivalència); en quart lloc, s'inclou el cessament dels càrrecs eventuals; i, finalment, la convocatòria d'eleccions a Catalunya per al 21 de desembre.





REUNIÓ DE SECRETARIS D'ESTAT I SUBSECRETARIOS





Precisament, aquest dissabte la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, reunirà la Comissió de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris a la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials per articular la bateria de mesures a l'empara de l'article 155 aprovades aquest divendres.





Aquesta reunió, que sol realitzar-se els dimecres per abordar els assumptes que poden anar el divendres següent al Consell de Ministres, tindrà lloc en aquesta ocasió just l'endemà que el Govern hagi adoptat aquestes primeres mesures per a la intervenció de l'autonomia de Catalunya.





A part del cessament del Govern català, s'han acordat els cessaments del secretari general d'Interior, el director dels Mossos d'Esquadra i l'extinció del Diplocat i les anomenades 'ambaixades', així com els cessaments dels delegats de la Generalitat a Brussel·les i Madrid i l'extinció de les secretaries de la Presidència i la Vicepresidència.