García Albiol, candidat del PP a les autonòmiques del 21-D

Els dirigents del PP català Andrea Levy, García Albiol i Santi Rodríguez





El Comitè Executiu del PP català ha decidit aquest dissabte proposar per "aclamació" el líder del partit, Xavier García Albiol, com a candidat a les eleccions catalanes del dijous 21 de desembre, que va convocar aquest divendres el president del Govern, Mariano Rajoy, en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna.





En roda de premsa, Albiol ha agraït la confiança de la direcció del seu partit, i ha celebrat que Rajoy hagi convocat comicis catalans i hagi destituït a tot el Govern: "Mariano Rajoy ha posat punt final al procés independentista de Catalunya després de molts anys de divisió en la societat catalana ".





Perquè Albiol sigui investit definitivament candidat, l'ha de validar primer el comitè electoral del PP català, i després el comitè electoral de la formació a nivell estatal, que el presideix la diputada i expresidenta dels populars catalans Alícia Sánchez-Camacho.





El líder popular ha defensat que Rajoy ha actuat amb "gran intel·ligència, valentia, fermesa, sentit d'Estat i responsabilitat", i ha explicat que va tenir l'oportunitat de parlar amb el president després que aquest anunciés la data de la convocatòria electoral.





Rajoy li va transmetre a Albiol que apliqui "el mateix criteri" de quan va aconseguir guanyar les eleccions municipals de 2011 a Badalona (Barcelona) i governar durant quatre anys la tercera ciutat en població de Catalunya, una victòria electoral que va repetir en 2015.





Albiol ha admès que els independentistes no el votaran a les eleccions del 21D, però ha assegurat que, si és el proper president de la Generalitat, es compromet a ser un líder per a "tots els catalans" i sense excloure ningú.





Preguntat per si Puigdemont va fixar com a condició per no declarar la independència que Albiol deixés de liderar el PP català, el líder popular ha dit que no li consta, però que si fos cert seria "una autèntica mesquinesa".





POSSIBLE DESOBEDIÈNCIA





Albiol ha defensat que Puigdemont ja no és president de la Generalitat, i vaticina que no haurà de fer falta la intervenció de cap cos policial per fer efectiu el cessament de tot el Govern que va anunciar Rajoy divendres.





"Si el president de la Generalitat el que està esperant és que entrin al despatx per tenir una fotografia de màrtir, no es produirà. Sortirà pel seu propi peu", ha pronosticat.





Ha exposat que, tard o d'hora, el president haurà d'assumir que no té autoritat i no pot dictar ordres: "Si vol tancar-se en el seu despatx, en algun moment haurà de canviar-se de roba o sortir a menjar. Ja no són el Govern de Catalunya , els podem deixar un parell de dies".





Sobre la possibilitat que el president català convoqui unes eleccions pel seu compte, ha ironitzat: "Si l'exgovern vol reunir-se i convocar unes eleccions paral·leles, doncs em sembla genial. Ens asseurem davant d'una televisió i ho mirarem".