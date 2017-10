SCC convoca una manifestació per a aquest diumenge a Barcelona en defensa de la unitat d'Espanya

La manifestació de SCC a Lleida aquest dissabte





Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat per aquest diumenge a les 12 hores una manifestació al passeig de Gràcia de Barcelona per defensar la unitat d'Espanya i rebutjar l ' "atac sense precedents en la història de la democràcia" que suposa la declaració per constituir una república.





'Tots som Catalunya. Per la convivència, seny! ' és el lema de la manifestació, que sortirà de la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer Diputació i arribarà a Gran Via a les 13.00: allà hi haurà intervencions en un escenari.





La iniciativa compta amb el suport de Cs, el PSC i el PP, i s'ha convidat als partits, entitats, empresaris, sindicats i organitzacions a mobilitzar-se a favor de "tornar al seny i iniciar el camí de la reconciliació".





L'organització comptarà amb 500 voluntaris i no es permetrà "cap tipus de participació de persones i emblemes que no siguin constitucionals".





L'entitat ja va convocar una gran manifestació a Barcelona el 8 d'octubre i, segons xifres de l'organització, va comptar amb la participació de prop d'un milió de persones.





SCC no acata en cap cas la declaració independentista i espera que el Govern espanyol "restableixi com més aviat l'ordre constitucional i estatutari en benefici del conjunt dels catalans".





Un altre dels objectius de la manifestació és "normalitzar i equilibrar l'activisme polític als carrers", després d'anys de grans mobilitzacions independentistes.





L'entitat apel·la a la unitat de la societat civil no independentista i els partits constitucionalistes per reivindicar que "els carrers són de tots i no dels independentistes".





MANIFESTACIÓ AQUEST DISSABTE A LLEIDA





Centenars de persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) a Lleida per la unitat d'Espanya i en contra de la declaració de la República catalana del Parlament.





A la mobilització, convocada davant l'Ajuntament de Lleida, ha assistit l'alcalde i president del PSC, Àngel Ros, el diputat de Cs Jorge Soler; la diputada del PP Marisa Xandri, i l'alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez (PSC), entre d'altres.





Ros ha demanat preservar la convivència, el civisme i recuperar la normalitat després de la declaració unilateral i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Ha assegurat que als catalans els fa "molt de mal" la intervenció en les institucions d'autogovern, tot i que ha dit que les eleccions convocades el 21 de desembre pel president del Govern central, Mariano Rajoy, permetran recuperar-les, tot i que ha reconegut que li hauria agradat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqués els comicis.









"És millor un país unit amb una societat civil forta i cohesionada que l'aventura d'un estat", ha subratllat Ros, i ha lamentat que 1.700 empreses hagin canviat la seu social fora de la comunitat i que s'hagi afavorit la divisió es la societat civil.