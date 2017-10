La declaració d'independència compromet la continuïtat de Messi al Barça

La continuïtat de Messi al Barça queda compromesa per la DUI





La declaració d'independència de Catalunya posa en dubte la continuïtat de Messi al Barça. Mentre el seu contracte expira el 30 de juny, el Barça no té garantit jugar la Lliga espanyola ni la Champions.





Això no obstant, al Barcelona diuen estar tranquils perquè el pare de Messi va emparaular la continuïtat del seu fill al club, però la signatura encara no ha arribat, segons publica el diari digital 'OK Diari'. En qualsevol cas, A partir l'1 de gener del 2018, Leo i els seus representants tindran la potestat per negociar amb qualsevol club del món. Així, en funció d'aquesta situació, Messi i el seu entorn buscarien un nou equip al qual portar el seu talent.





El Barça no té garantit continuar a la Lliga espanyola amb l'actual situació d'independència, alhora que la seva participació a la Champions League quedaria supeditada a un més que possible veto de la Reial Federació Espanyola de Futbol al fet que els equips d'aquesta regió siguin acceptats en competicions UEFA.





D'altra banda, el perjudici econòmic del Barcelona seria patent, ja que els diners dels drets televisius pot quedar compromès de no jugar a la Lliga espanyola. I, per descomptat, tindria conseqüències en el salari d'un Messi que és el millor jugador del planeta i que té emparaulat cobrar 42 milions d'euros nets a l'any.





És conegut l'interès per Messi des del Manchester City, el Paris Saint Germain i el Manchester United que es desborda davant l'opció d'adquirir a Leo a preu de prima de fitxatge. El pare de Messi va acordar 50 milions de prima de fitxatge amb el Barcelona per la continuïtat del seu fill. Ara aquests diners sembla quedar molt curt si els equips estrangers sedueixen a l'entorn del jugador per la seva incorporació i no s'ha de fer un traspàs.





A tot això, 'OK Diari' destaca les males relacions entre Messi i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, per motius ideològics i si el club fa un altre pas en fals donant suport a la independència Messi podria dir adéu de manera immediata.