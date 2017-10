El Sindicat de Periodistes rebutja l'atac a Catalunya Ràdio i Betevé

Un moment de l'atac a Catalunya Ràdio divendres passat





El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha rebutjat l'atac a Catalunya Ràdio ia una unitat de Betevé va tenir lloc divendres a la nit durant una manifestació contrària a la independència de Catalunya, proclamada a la tarda al Parlament.





En un comunicat d'aquest dissabte, ha assegurat que qualsevol reivindicació "deixa de ser legítima quan per defensar-la s'utilitza la violència contra professionals i mitjans de comunicació", dels quals recorda que treballen per garantir un dret democràtic com és el de la informació.





Un grup que es manifestava a la nit a l'avinguda Diagonal de Barcelona va llançar objectes contra la seu de Catalunya Ràdio, ubicada a la mateixa via, va provocar danys a una unitat mòbil de Betevé i va increpar fotoperiodistes que es trobaven a la zona, per la que l'SPC ha expressat la seva solidaritat amb els professionals afectats i ha demanat a les autoritats policials que vetllin per la seguretat dels periodistes i investiguin els fets.