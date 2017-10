'The Nile Hilton Incident', Espiga d'Or, i 'The Rider', Espiga de Plata de la Seminci de Valladolid

Faris Fares protagonitza el film de Tarik Saleh, 'The Nile Hilton Incident'





El llargmetratge 'The Nile Hilton Incident', obra signada per Tarik Saleh (Estocolm, 1972), ha estat guardonada aquest dissabte amb l'Espiga d'Or al Millor Llargmetratge de la 62 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).





Així mateix, aquesta coproducció entre Suècia, Alemanya, Dinamarca i el Marroc ha obtingut el Premi 'Ribera del Duero' al Millor Director i s'ha alçat amb el Premi Miguel Delibes al Millor Guió.





La dicotomia entre corrupció i impunitat i la recerca de justícia, tant en l'àmbit personal com social, centren la trama de 'The Nile Hilton Incident', una proposta de cinema negre protaginzada per Fares Fares amb l'esclat de la Primavera Àrab com a teló de fons .





Per la seva banda, l'Espiga de Plata ha estat per a la pel·lícula 'The Rider', de la realitzadora Chloe Zhao, que també ha obtingut el Premi 'Pilar Miró' a la millor direcció novella i el Premi al Millor Actor per la seva protagonista, Brady Jandreau.





Un greu accident al caure d'un cavall obliga a Brady --que s'interpreta a si mateix-- a abandonar la seva carrera com a genet de marrada, per la qual cosa necessita reciclar la seva identitat un cop que veu frustrat el seu somni de dedicar-se a allò que dóna sentit a la seva vida. En aquest film, la directora xinesa establerta a Estats Units ha tractat de trencar amb els estereotips del 'cowboy' americà en un intent de redefinir la virilitat dels texans.





El Premi a la Millor Actriu ha estat compartit entre Laetitia Dosch, protagonista de 'Jeune Femme', òpera prima de la realitzadora francesa Léonor Serraille, i Agnieszka Mandat-Grabka, pel seu paper a 'Pokot' ( 'El rastre'), de la directora polonesa Agnieszka Holland.





El Premi a la Millor Direcció de Fotografia l'edició més 'female-friendly' del festival, segons ha destacat el membre del jurat Ray Loriga, ha anat a parar, també, a les mans d'una dona. En aquest cas, les de Ágnes Pákózdi pel seu treball en la producció suïssa 'Em Mzis Skivi Var Dedamicaze' ('Sóc un raig de sol a la Terra').





Finalment, el Jurat Internacional ha concedit una Menció Especial a 'Human Flow' ('Marea Humana'), llargmetratge documental de l'artista i activista xinès Ai Weiwei, per la seva "barreja de realitat i ficció".

Aquest jurat ha estat format, a més de per Loriga, Brice Cauvin (França), Clara Dobbin (Austràlia), Uberto Pasolini, Emma Llustres i Santiago Tabernero.





En la seva segona edició en el palmarès, l'Espiga Arcoíris ha recaigut en el film 'The Party', de la directora britànica Sally Potter, per la seva "oportuna" representació de la divesidad sexual i la identitat de gènere.





'L'INSULTE', PREMI SOCIGRAPH





El film 'L'insulte' ('L'insult'), del libanès Ziad Doueiri, ha estat el que més ha connectat amb el públic, ja que s'ha fet amb el Premi 'Socigraph', en ser el que més emocions ha provocat a els espectadors.





Així mateix, la història de 'L'insulte', que resumeix l'últim mig segle d'un conflicte "estancat" entre palestins i cristians libanesos en una picabaralla personal, ha estat guardonat amb el Premi del Públic i amb el Premi 'Blogos d'Or' .





També ha obtingut el Premi del Públic 'As duas Irenes' ('Les dues Irenes'), del brasiler Fabio Meira, que ha estat la favorita dels espectadors de la secció Punt de Trobada.





Per la seva banda, les noves generacions d'espectadors de la Seminci han atorgat el Premi de la Joventut a 'Daha', d'Onur Saylak, ja 'Aala kaf ifrit' ('La bella i la gossada'), de Kaouther Ben Hania.





L'adaptació de la novel·la homònima 'Daha' també ha aconseguit el Premi Fipresci per la seva "descoratjadora" visió de la "tragèdia" que han de travessar els refugiats en un recerca d'un futur "millor".





CURTMETRATGES





Pel que fa als curtmetratges exhibits en la Secció Oficial, l'Espiga d'Or ha recaigut en 'Negah' ('La mirada'), de la realitzadora iraniana Farnoosh Samadi, que el 2016 va codirigir, juntament amb Ali Asgari, el film que va obtenir el màxim guardó en la passada edició del festival: 'El silenci'. La mirada de la protagonista sumi a l'espectador en l'angoixa que li produeixen els seus propis dubtes durant 14 minuts de metratge.





Per la seva banda, Mahdi Fleifel, ha aconseguit l'Espiga de Plata en aquesta categoria per 'A Drowning Man' ('Un home s'ofega'), que proposa una reflexió sobre les decisions vitals i les estratègies de supervivència de l'ésser humà.





El Premi EFA Short Film nominee Valladolid 2017, que reconeix el millor curt europeu de l'edició, ha estat per a Pablo Muñoz Gómez pel seu curtmetratge 'Kapitalistis'.





El jurat de la secció que valora els curtmetratges regionals ha concedit el Premi Castella i Lleó en Curt a 'Vida i mort de Jennifer Rockwell', de Javier Roldán, ja 'Ja no et vull' de Fran Hervada.





MÉS PREMIS





A la secció Punt de Trobada, el primer premi ha estat per a 'SPINA' ('Fàstic'), de Teresa Nvotová, mentre que, en el cas dels curts, els guardons han anat a parar a 'British By the Grace of God '('Britànics per la gràcia de Déu'), de Sean Dunn, com el millor estranger, ja' Matria ', d'Álvaro Gago, a la Nit del Curt Espanyol.





Els llargmetratges guanyadors de la secció Temps d'Història han estat 'La llibertat del diable', d'Everardo González, i 'DINA', de Dan Sickles i Antonio Santini.





Així mateix, 'BAYANG INA MO' ('Terra natal'), de Ramon. S. Díaz, ha obtingut la Menció Especial del jurat d'aquesta secció, mentre que el Premi a Millor Curtmetratge ha estat per a 'What Happened to Her' ('El que li va passar a ella'), de Kristy Guevara-Flanagan.





Finalment, el Primer Premi de Doc. Espanya ha recaigut en 'Verabredung, de Maider Oleaga.