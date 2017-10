Pedro Sánchez afirma que les eleccions del 21-D aporten esperança després de mesos d'angoixa

Pedro Sánchez, aquest dissabte, a Oviedo





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte a Oviedo que "després de mesos d'angoixa les eleccions del 21 de desembre a Catalunya aporten esperança". Sánchez ha reiterat que no hi ha cap bandera de l'esquerra a la secessió".





Sánchez ha intervingut aquest dissabte en l'acte de celebració del 125 Aniversari de Agrupació Municipal Socialista d'Oviedo, Amso-PSOE, celebrat a la capital del Principat a què han assistit més de 400 persones, entre elles el president del Principat, Javier Fernández, la diputada nacional, Adriana Lastra o el president de la Junta, Pere Sanjurjo.





El secretari del PSOE no ha fet cap esment durant la seva intervenció a la declaració que ha fet aquest migdia el cessat president de la Generalitat, Carles Puigdemont.





Sí que ha reiterat, com ja va fer aquest matí a Toledo, que al PSOE "se li poden retreure moltes coses, però ningú els podrà retreure el compromís amb la idea d'Espanya des de l'esquerra que no té complexos ni a l'hora d'esmentar el seu nom , Espanya".





"Som l'únic partit signant de 1978 que subsisteix com a tal en la nostra país", ha manifestat Pedro Sánchez, que ha assegurat que reivindicar la memòria és un exercici d'orgull per als socialistes i que a més ha reivindicat el "internacionalisme" del seu partit, que al seu parer "avui és més necessari que mai".





Ha tornat a reiterar, com ja va fer aquest matí, que el pròxim 21 de desembre "guanyaran els que no van contra ningú" i ha tornat a recordar que l'autogovern "no és cap concessió, sinó un dret de Catalunya que ha estat violentat per els secessionistes".