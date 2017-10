Maza podria demanar presó immediata cautelar per Puigdemont, Junqueras i Forcadell

Junqueras, Puigdemont i Forcadell proclamen la República catalana al Parlament





La dissolució del Parlament i els seus efectes sobre l'aforament dels membres del Govern han obligat a canviar els plans que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, tenia previstos per actuar penalment contra Carles Puigdemont, la resta del Govern i els membres de la Mesa del Parlament, segons informa el diari 'Ara'.





Divendres estava previst que la querella es presentés dilluns davant del Tribunal Suprem, però ara es preveuen dos escenaris: una querella davant l'Audiència Nacional o una ampliació de la que ja existeix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, pel que es veu, Maza s'inclina per la primera opció.





Així, només Carme Forcadell i els membres de la taula del Parlament segueixen sent aforats perquè formen part de la Diputació permanent, i per tant la querella es presentaria dilluns davant la sala segona del Suprem. Segons relata aquesta informació, el Suprem té previst decidir sobre l'admissió a tràmit el mateix dilluns i nomenar jutge instructor. Dimarts decidiria sobre les mesures cautelars contra la presidenta del Parlament, per a la qual es podria demanar presó immediata.





En el cas del Govern, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Dolors Bassa han deixat de ser aforats, per això si la querella es presenta davant l'Audiència Nacional s'acumularà en la causa contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Josep Lluís Trapero que porta la jutge Carmen Lamela. Abans el TSJC hauria inhibir-se en favor de l'Audiència. El que sí està decidit és que les querelles serien per cinc delictes: sedició, rebel·lió, prevaricació, desobediència i malversació. Segons ha pogut saber l' 'Ara', la fiscalia també demanarà presó com a mesura cautelar contra Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.





La querella, de fet, ja estava redactada i només faltava incloure l'acte parlamentari de divendres, assenyala el diari català. L'argumentació de la fiscalia és que la declaració d'independència culmina un pla premeditat, de l'inici fins al final, que finalment s'ha materialitzat i consumat.