Ter Stegen dóna la victòria al Barça

El FC Barcelona ha patit per guanyar aquest dissabte a San Mamés i ha hagut de encomanar-se a la meravellosa actuació de Marc-André Ter Stegen per poder conservar el 0-1 fins al final del partit, moment en què s'ha marcat el 0-2 final.





La primera part ha estat molt més del Barça, ha dominat i ha tingut ocasions tot i que Suárez segueixi sense estar en un bon moment de forma. Avui, Sergi Roberto ha tornat a ser titular a la banda dreta.





A la primera arribaria el gol de Messi després d'una bonica jugada trenada que ha iniciat el propi argentí i ha definit amb subtilesa.





A la segona part, el Barça ha reculat i ha perdut el comandament del partit, cosa que ha fet que l'Athletic es creixés i ataqués la porteria visitant. És llavors quan Ter Stegen ha tret pilotes molt difícils i s'ha guanyat el reconeixement al millor del partit.





En el temps de descompte ja, amb l'Athletic frustrat per no poder marcar, ha estat quan una contra letal conduïda per Messi l'ha acabat Paulinho després del refús de Kepa a la rematada inicial de Luís Suárez.