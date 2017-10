El sindicat independentista Intersindical-CSC desconvoca la vaga general per aquest dilluns

Mobilització independentista





El sindicat independentista Intersindical-CSC ha desconvocat la vaga general que preveia portar a terme aquest dilluns 30 d'octubre i per a la qual ja havia registrat un preavís.





En un comunicat, el sindicat ha indicat que sobre la resta de dies de protesta --la vaga estava prevista des d'aquest dilluns fins al dijous 9 de novembre-- anirà informat "amb l'anticipació pertinent".





El sindicat va registrar un preavís per a aquests dies i la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ja va dictar serveis mínims del 33% a Rodalies, Metro, tanvía, autobusos i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en hores punta, mentre que a les hores amb menys trànsit de passatgers va estipular el 25%.





Aquesta vaga basa els seus motius únicament en les condicions laborals a Catalunya, propiciades, segons recull el text del preavís, per les reformes laborals a Espanya dels anys 2010 i 2012. A més, entre les raons de la convocatòria d'aturades, hi ha el rebuig a l'anul·lació, per part del Tribunal Constitucional, de certes lleis socials aprovades al Parlament de Catalunya, com la de l'impost sobre habitatges buits o la d'igualtat.





Finalment, la vaga es convoca per aconseguir la derogació del decret llei amb el qual es facilita que les empreses puguin canviar de domicili social sense sotmetre aquesta decisió a les juntes d'accionistes. Aquest decret va permetre a CaixaBank traslladar amb més celeritat la seva seu social de Barcelona a València. Fonts de Foment expliquen que, en estar aquesta vaga justificada per motius laborals, no han presentat ni presentaran una denúncia contra la mateixa.