Les obres de l'entorn del Mercat de Sant Antoni s'iniciaran el 9 de novembre

Recreació virtual del carrer Borrell al costat del mercat





L'Ajuntament de Barcelona iniciarà el 9 de novembre les obres per condicionar l'entorn del mercat de Sant Antoni, que també inclouen la transformació de la cruïlla dels carrers Tamarit i Borrell en una plaça.





En una atenció als mitjans, la tinent d'alcalde urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de l'Eixample, Montserrat Ballarín, han explicat que el mercat entra en els últims sis mesos d'obres, i que es preveu inaugurar-a finals d'abril de 2018 .





Sanz ha explicat que la "pacificació" de l'entorn del mercat s'emmarca en el programa d'superilla de Sant Antoni, que té com a objectiu recuperar un total de 26.000 metres quadrats d'espai públic en aquesta zona el 2019.





La primera fase afectarà els trams de Borrell i Tamarit, en els quals es "recuperaran" 10.196 metres quadrats d'espai públic -5.800 d'antics patis del mercat i 4.600 de l'entorn-- i s'adoptarà el disseny de plataforma pública única.





El trànsit rodat circularà a menys velocitat, sense modificar el seu sentit de circulació actual i compartirà espai amb les bicicletes, i es plantaran espècies arbustives en franges combinades de diferents espècies.





Aquesta primera intervenció té un cost de 3,8 milions d'euros, i inclou la creació d'una plaça a la cruïlla dels carrers Tamarit i Comte Borrell, que els vehicles privats no podran creuar, tot i que sí que podran accedir als edificis de l'entorn .





LA SEGONA FASE ES LICITARÀ A L'ABRIL





En una segona fase, aquesta intervenció s'ampliarà al carrer Borrell --entre Gran Via i Floridablanca--, i sobre Tamarit --entre Viladomat i Calàbria--, i també s'actuarà a la cruïlla de Borrell amb els carrers Manso i Parlament , i en el de Parlament amb ronda de Sant Pau i Viladomat.





Les obres en aquest àmbit tindran un cost de 871.560 euros i s'aplicaran els criteris de les superilles: es prioritzaran els espais per als vianants i les zones de joc "davant de la mobilitat privada", en uns treballs que s'aprovaran i licitaran a l'abril de 2018.





MERCAT DE SANT ANTONI I DOMINICAL DEL LLIBRE





La implantació de la superilla s'executarà al mateix temps que l'última fase de les obres del mercat de Sant Antoni, i l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha adjudicat les obres de construcció del nou mercat Dominical del Llibre i la seva urbanització.





En el procés participatiu per definir el projecte, es va decidir reservar un espai de 700 metres quadrats dins del mercat, que acollirà una aula de cuina comunitària, un espai per a joves, un espai polivalent i d'exposicions i un despatx per a entitats.





ENTORN DENSIFICAT





Sanz ha assegurat que l'Ajuntament treballa per recuperar espais per als vianants: "Volem dotar l'espai de Sant Antoni, un entorn densificat, de 26.000 metres quadrats per a altres usos", i ha assegurat que aquesta actuació també permet lluitar contra la contaminació.





Així mateix, Ballarín ha destacat que el 2019 s'implantaran els nous sentits de circulació a la zona, i que s'obrirà una antena de l'Oficina d'Habitatge municipal per evitar els "possible efectes" de gentrificació que aquests treballs puguin generar.