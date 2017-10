El canvi d'hora ha suposat endarrerir una hora els rellotges de tota la UE aquesta matinada

Canvi horari a la tardor endarrerint una hora els rellotges





Seguint la directiva europea per aprofitar millor les hores de llum solar i consumir menys electricitat, aquesta matinada, tots els rellotges de la UE s'han endarrerit una hora, per la qual cosa a les tres han tornat a ser les dues.





Dues vegades a l'any els europeus ajustem els nostres rellotges per complir la directiva comunitària 2000/84 / CE. Normalment es tracta de l'últim cap de setmana d'octubre per al canvi d'horari d'hivern, i l'últim de març per al d'estiu. A la tardor endarrerim el rellotge una hora, ia la primavera, la vam avançar.





A Espanya comptem amb la particularitat que tenim dues hores oficials, una per a la Península i l'arxipèlag balear i una altra per a les Illes Canàries, que van una hora per darrere des de 1922. Les dues avancen o retarden una hora segons correspongui, tot i que durant 60 minuts la península i les Canàries tenen la mateixa hora un cop l'any: durant l'hora que a la península ja hem retardat ia l'arxipèlag encara no.