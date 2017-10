El ministre belga d'Immigració no descarta concedir asil polític a Puigdemont

Theo Francken, ministre belga d'Immigració





El ministre belga d'Immigració i nacionalista flamenc, Theo Francken, ha indicat avui que el seu país podria concedir asil polític al cessat president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si així ho demanés, davant la possibilitat que no rebés "un judici just" en el cas de ser detingut per la seva insistència en seguir endavant amb el procés d'independència de Catalunya, declarat il·legal per les autoritats judicials espanyoles.





"No és una cosa irreal, ben mirat", ha declarat Theo Francken en una entrevista a la cadena belga VTM: "S'està parlant ja d'una pena de presó (per Puigdemont). Quedaria per veure fins a quin punt seria just aquest judici", ha afegit el ministre, sempre sobre la hipòtesi que Puigdemont decidís fugir a Bèlgica, un dels pocs països de la Unió Europea que pot concedir asil als ciutadans del propi bloc europeu.





"És clar que això ens posaria en una difícil situació diplomàtica amb el Govern espanyol", ha reconegut Francken, "però és possible, per llei, sol·licitar asil a Bèlgica, una sol·licitud que, com totes les altres sol·licituds d'asil, serà examinada de manera objectiva, correcta i independent, com els agradaria als espanyols que succeís".





El testimoni de Francken torna a posar de manifest la tensió entre els governs espanyol i belga.

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, governa en coalició amb el partit de Francken, l'Aliança Neoflamenca, el programa polític aposta per la separació pacífica de Flandes.





Això ha portat a Michel a adoptar una postura per la qual no ha acabat de donar mai del tot la raó al Govern espanyol, a diferència dels socis europeus.