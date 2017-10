La Generalitat tenia previst un pla B per burlar el bloqueig del web del referèndum il·legal

Sala del CESICAT on es volia fer el recompte de vots de l'1-O





La Generalitat va designar al cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), Joan Manuel Gómez Sanz, dissenyar una estratègia a seguir perquè el referèndum seguís tenint publicitat i visibilitat a través d'Internet, preveient que les autoritats judicials bloquejarien el web 'Referéndum.cat'.





Així es desprèn d'un ofici de la Guàrdia Civil amb data del passat 14 de setembre, que obra en el sumari de la causa relacionada amb els preparatius de la consulta independentista que instrueix el jutge d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en el qual s'assenyala que s'havia intervingut un número de telèfon pensant que era d'una altra persona, quan en realitat correspon al directiu de CESICAT.





L'Institut Armat assegura que Gómez Sanz --un dels alts càrrecs de la Generalitat detinguts el passat 20 de setembre en relació al marc d'aquesta causa-, al costat de dues persones més trucades Pep i Eduard, l'expert informàtic que "havien dissenyat la xarxa de dominis, adreces, i correus que suportarien els previsibles atacs que les autoritats judicials espanyoles poguessin dur a terme "contra les diferents web creades a propòsit del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre.





La Guàrdia Civil destaca que tenien previst un "autèntic pla estratègic d'emergències" per procurar que "cap mitjà es pugui tancar la comunicació" entre els responsables de l'organització del referèndum i "les persones que vulguin col·laborar amb ell".





ANÀLISI DE CONVERSES MOLT EXTENSES





Els investigadors arriben a aquesta conclusió després d'analitzar dues converses telefòniques intervingudes "molt extenses", en la qual els tres experts informàtics detallen la "estratègia a seguir per quan les autoritats espanyoles els tanquin el domini actual 'Referendum.cat'".





Dins d'aquest pla es va establir preparar una llista de dominis per si el de '.cat' anava a ser tancat i posar en marxa "màquines" --entenent els investigadors que es refereixen a servidores-- i una altra web (ref11oc.eu) per substituir a la primera. Així mateix, van pensar en un pla B per si els altres dos informàtics, Pep i Eduard, eren detinguts perquè la plataforma "no quedi escapçada" ja que tenien col·laboradors a l'estranger, com a Londres.