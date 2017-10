El Cercle d'Empresaris dóna suport al Govern central i crida a participar en les eleccions del 21-D

Membres del Cercle d'Empresaris





El Cercle d'Empresaris ha manifestat el seu "suport absolut" a les mesures posades en marxa pel Govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i ha aplaudit la confluència dels partits constitucionalistes davant del desafiament secessionista a Catalunya.





"El Cercle d'Empresaris es congratula en constatar que en moments difícils com els actuals, les forces polítiques són capaços d'assolir grans consensos com ho demostra l'ampli suport parlamentari a aquesta difícil mesura", ha expressat l'organització en un comunicat.





A més, ha demanat al conjunt del país a "donar suport amb afecte a aquesta estimada i inseparable part d'Espanya en aquests moments tan difícils" i ha advertit que "no és procedent fer boicot als productes catalans".





"Fem una crida a la resta dels espanyols perquè sàpiguen discriminar aquesta majoria de compatriotes catalans sensats i demòcrates d'aquells que no respectant les regles de joc han pretès irresponsablement conduir a Catalunya a un precipici", subratlla en el comunicat.





El Cercle d'Empresaris remarca que "ja s'ha produït un importantíssim dany social i econòmic" a la regió i que "portarà temps estroncar les ferides socials" provocades pels polítics independentistes. Així mateix, es mostra convençut que "és temps de rectificar" per "molts catalans benintencionats que van creure en aquesta Arcàdia feliç" que prometia el secessionisme però que ara "tenen ja la prova de les falsedats d'aquells dirigents".





Per això, ha demanat a tots els catalans que "es mobilitzin i participin massivament" a les eleccions autonòmiques convocades pel Govern per al proper 21 de desembre com a mostra que "la responsabilitat i el seny és la característica d'aquest gran poble" que és Catalunya.