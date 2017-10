Hisenda no va verificar les declaracions de béns i interessos d'alts càrrecs entre 2012 i 2014

El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda





El president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, presentarà aquest dilluns al Congrés un informe del període 2012-2014 que va revelar que l'Oficina de Conflictes d'Interessos, adscrita al Ministeri d'Hisenda, no verifica les declaracions de béns i interessos de els alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, ni tampoc busca possibles omissions, sinó que només va sol·licitar aclariments sobre activitats prèviament declarades o sobre notícies que apareixen a la premsa.





Així consta en l'Informe de fiscalització del compliment de la normativa en matèria d'indemnitzacions rebudes per cessament d'alts càrrecs i del règim retributiu d'alts directius de determinades entitats del sector públic estatal 'dels anys 2012 a 2014 que Álvarez de Miranda exposarà aquest dilluns a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Relacions amb el Tribunal de Comptes.





En concret, el Tribunal de Comptes criticava que l'Oficina de Conflictes d'Interessos "es va limitar" entre 2012 i 2014 a gestionar els registres de béns i activitats dels alts càrrecs, però "no va desenvolupar les facultats que li atribueix la llei per verificar i investigar" la informació declarada.





L'organisme que vigila les incompatibilitats tampoc va utilitzar la possibilitat legal que té de col·laborar amb les administracions tributàries i de la Seguretat Social per a comprovar la documentació o detectar possibles omissions, i ni tan sols té establerts procediments per a això. Igualment, no va comparar les declaracions amb les inscrites amb anterioritat.





"Únicament es van sol·licitar aclariments sobre dades o activitats prèviament declarades pels propis alts càrrecs o sobre notícies aparegudes en premsa. No es va realitzar cap comprovació sobre els béns i activitats dels alts càrrecs de les entitats fiscalitzades que no van declarar activitats ni van aparèixer en premsa" , afegeix l'informe.





POSSIBLES CONFLICTES D'INTERESSOS





D'altra banda, el departament que dirigeix Ramón Álvarez de Miranda critica que l'Oficina no valorés la possible existència de conflictes d'interessos quan un alt càrrec es reincorporava a la funció pública, a un organisme internacional o quan iniciava una activitat en una empresa de nova creació.





"No obstant això, poden existir casos en què l'activitat pública que s'iniciï estigui relacionada amb les funcions que va exercir l'alt càrrec, altres en què les decisions adoptades pel mateix puguin afectar les entitats públiques o internacionals en les que vagi a prestar servei, i també casos en què l'activitat d'una empresa de nova creació estigui relacionada amb funcions que va exercir l'alt càrrec", adverteix.





Va ser el cas, per exemple, de dos exconsellers de l'extinta Comissió Nacional de la Competència (CNC), un dels quals va reingressar com a treballador en el mateix organisme mentre que l'altre va començar a exercir de consultor per les autoritats de la Competència del Sistema d'Integració Econòmica Centreamericana, d'assessor del comissari de la competència de la Comissió Europea i d'expert de la Conferència de l'ONU sobre el Comerç i Desenvolupament per a la competència i protecció del consumidor a Amèrica Llatina.





De fet, entre 2012 i 2014 l'Oficina no va tramitar ni va conèixer cap denúncia sobre presumptes incompliments de la Llei de Conflicte d'Interessos, i tampoc va iniciar, instruir o resoldre cap expedient sancionador. De la mateixa manera, durant el període fiscalitzat no es van comunicar ni van inscriure les abstencions dels alts càrrecs del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ni de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ni es van realitzar investigacions al respecte.





LA INFORMACIÓ QUE ENVIA A CONGRÉS ÉS POC ÚTIL





Pel que fa als informes que l'Oficina envia periòdicament al Congrés, el Tribunal de Comptes considera que "resulten poc útils per oferir informació rellevant sobre les activitats i els possibles conflictes d'interessos" tot i complir amb totes les previsions legals.





Per tot això, l'organisme fiscalitzador recomana a l'Oficina que estableixi criteris i procediments per a determinar quan cal iniciar actuacions de verificació i també per dur a terme comprovacions "periòdiques i aleatòries" de les declaracions presentades pels alts càrrecs.





L'informe de fiscalització inclou, al costat dels ja esmentats, a organismes com el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), el Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS ), l'ICEX, l'Agència Tributària (AEAT), l'Institut Cervantes, el Museu Reina Sofia, el Museu del Prado, la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) o Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre d'altres.





42,4 MILIONS EN INDEMNITZACIONS PER A DIRECTIUS





En un altre apartat del document, el Tribunal de Comptes detallava també que entre 2012 i 2014 la despesa en retribucions i indemnitzacions de directius públics va superar els 42,4 milions d'euros.





En concret va qüestionar que quatre directius de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i un de l'entitat RED.es cessessin dels seus càrrecs pocs dies abans de l'aprovació de la reforma laboral de 2012, el que els va permetre cobrar indemnitzacions "molt superiors" a les que els hagués correspost amb la nova normativa.