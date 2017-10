La Fiscalia es querella contra la Mesa i el Govern per sedició, rebel·lió i malversació

</p> <p><br/></p>





La Fiscalia General de l'Estat s'ha querellat aquest dilluns contra els membres del Govern i de la Mesa del Parlament per sedició, rebel·lió i malversació, després de la declaració unilateral d'independència.





Així ho ha anunciat el Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, en una compareixença davant la premsa sense preguntes.





Maza ha destacat que la Fiscalia ha interposat sengles querelles pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació contra els "principals responsables" de la Generalitat de Catalunya. Aquesta querella es presentarà davant l'Audiència Nacional.





Al seu torn presenta una altra querella contra la taula del Parlament de Catalunya, que s'ha interposat davant el Tribunal Suprem. Les querelles demanen que els querellats siguin citats davant els esmentats tribunals per prestar declaració.





En les querelles, el Ministeri Públic esmenta expressament que es procedeixi a la citació dels querellats amb caràcter urgent per prendre'ls declaració com investigats per valorar l'adopció de les mesures cautelars de caràcter personal, tenint en compte la "gravetat dels fets" i dels delictes imputats.





Afegeix que després de l'admissió a tràmit de sengles querelles s'acordin les mesures cautelars pertinents per a l'assegurament de la responsabilitat civil, que en el cas dels membres del Govern ascendeixen a 6,2 milions d'euros.





Maza ha actuat, segons ha dit, "en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic".





Els principals responsables polítics de la Generalitat, "que amb les seves decisions i actes al llarg d'aquests dos últims anys han produït una crisi institucional que va culminar amb la declaració unilateral d'independència realitzada, amb total menyspreu a la nostra Constitució", ha subratllat.





Segons ha explicat, les actuacions contra els membres del Govern s'ha interposat davant l'Audiència Nacional, ja que no ostenten la condició d'aforats en haver estat cessats dels seus càrrecs.





La segona d'elles, la dirigida contra els membres de la Mesa del Parlament --"que amb els seus acords van possibilitar la tramitació dels projectes essencials per al desenvolupament i la culminació del procés d'independència", ha explicat-- sí que ha estat presentada en l'alt tribunal a causa que la majoria d'ells mantenen aforament per la seva pertinença a la Diputació Permanent del Parlament.





"A partir d'ara, la Fiscalia continuarà exercint les seves funcions des de la imparcialitat i amb estricta observança del que es disposa en la Llei, per garantir el respecte a l'Estat de Dret, a l'ordre constitucional i al nostre sistema de convivència, greument afectat per les conductes que motiven les querelles", ha conclòs Maza.





El Fiscal General de l'Estat ha estat acompanyat en la roda de premsa pel tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas; el fiscal cap de la Inspecció, Fausto Cartagena; el fiscal cap de la Secretaria Tècnica, José Miguel de la Rosa; i el fiscal cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso.