Iglesias i Fachin es reuneixen a Madrid després de la crisi de Podem a Catalunya

Pablo Iglesias desautoritza Albano Dante Fachin









El líder de Podem, Pablo Iglesias, i el de la formació a Catalunya, Albano Dante Fachin, es reuneixen aquest dilluns a Madrid després de la crisi oberta entre tots dos dirigents, segons fonts coneixedores de la reunió.





Iglesias ha afirmat aquest dilluns que el sector anticapitalista, en el qual se situa Fachin, i gran part de la direcció de Podem a Catalunya, està "políticament fora de Podem" per reconèixer en un comunicat aquest diumenge la "nova república catalana". No obstant això, ha assenyalat que hauran de ser els òrgans del partit els que decideixin com procedir.





"Són posicions legítimes però que segurament estan més prop d'altres opcions polítiques que de la nostra i, en Podem, les aliances electorals les decideixen els inscrits, i la nostra obligació era retornar la capacitat de decisió al màxim òrgan a Catalunya, que és l'Assemblea Ciutadana", ha afirmat Iglesias en declaracions als mitjans.





El Consell Ciutadà Estatal de Podem a Espanya ha acordat aquest diumenge, a proposta de l'Executiva, prendre les regnes de la seva marca a Catalunya, Podem, i convocar una consulta perquè els inscrits de la formació en aquesta comunitat decideixin si volen concórrer amb els 'comuns 'i tancar així les portes a possibles aliances amb organitzacions independentistes.





Aquesta decisió suposa una desautorització tant de la direcció de la seva formació a Catalunya, liderada per Albano Dante Fachin, com del corrent anticapitalista, després de les mostres de suport que tots dos sectors han donat a la declaració unilateral d'independència (DUI) realitzada el passat divendres al Parlament.





Fonts pròximes han explicat que el dirigent català estaria plantejant la possibilitat de continuar el seu futur polític en alguna altra formació.





A això se sumen les enquestes que auguren una pujada de Ciutadans al Congrés, mentre que Podem es veuria en quart lloc.





Mentrestant, Catalunya en Comú, el nou partit impulsat per Xavier Domènech i Ada Colau, ha anunciat que participarà en les eleccions catalanes convocades pel Govern central després d'intervenir l'autonomia.





El secretari general, Pablo Iglesias, i el seu equip han pres aquesta determinació després de mesos de disputes amb el líder de Podem, generades tant per la seva picades d'ullet al sector independentista com pel seu rebuig a segellar una aliança amb Catalunya en comú, el nou partit impulsat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i principal referència a Catalunya de la direcció estatal.





L'última disputa té a veure amb el comportament de diversos diputats autonòmics de Podem durant divendres passat al Parlament, amb les intencions de la direcció catalana d'iniciar negociacions amb forces independentistes per a les eleccions del 21 de desembre, amb el comunicat emès aquest diumenge pel sector anticapitalista, majoritari a la cúpula de Podem, en què "ha reconegut la 'nova república catalana'".





Els fets van tenir lloc entre divendres passat i aquest diumenge han portat finalment a l'Executiva a prendre el control i convocar de manera "immediata" un referèndum entre els inscrits i inscrites a Catalunya perquè decideixin si "volen presentar-se a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Catalunya en Comú i les forces germanes que no donen suport ni la declaració d'independència ni l'aplicació del 155, amb la paraula 'Podem' al nom de la coalició i en la papereta ".