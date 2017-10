El 52% dels pacients amb insuficiència cardíaca pateix ansietat o depressió

Home amb depressió / Ingram









Més de la meitat dels pacients amb insuficiència cardíaca (55,1%) diu que té problemes relacionats amb la seva mobilitat, mentre que un 52% expressa problemes d'ansietat o depressió, segons un estudi presentat al Congrés SEC de les Malalties Cardiovasculars 2017.





El doctor Nicolás Manito Lorite, signant de l'estudi, ha explicat que molts pacients, especialment els més grans i pluripatològics, necessiten ajuda per realitzar les seves activitats quotidianes, i "la seva qualitat de vida és pitjor a la dels pacients amb càncer. Aquesta situació repercuteix directament al seu entorn, provocant que molts familiars i amics hagin d'assumir el paper de cuidador ", adverteix.









Precisament per valorar la qualitat de vida dels pacients amb IC i la dels seus cuidadors, es va dur a terme un estudi que va incloure 558 pacients i 284 cuidadors informals entre maig i agost de 2016. Amb una mitjana de 64 anys, el 60, 6% dels pacients enquestats van ser homes i el 39,4%, dones.





Els resultats d'aquest estudi posen de manifest que la dimensió relativa al dolor o malestar és la més afectada en els pacients amb IC, ja que un 68,4% refereix tenir algun tipus de problema en aquesta àrea.





El 55,1% diu tenir problemes relacionats amb la seva mobilitat, mentre que un 52% expressa problemes d'ansietat o depressió. Les dimensions menys afectades són les relatives a l'autocura i les activitats quotidianes.





El 50,9% dels pacients amb IC té cuidador informal; sent el 71,3% dones, que dediquen 1.348 hores de mitjana a l'any a les cures. Així, segons l'estudi, l'impacte de la IC sobre la qualitat de vida del cuidador informal és més positiu que negatiu. Per a la immensa majoria, ajudar al pacient li fa sentir-se orgullós i satisfet (93,4%), se sent reconegut per prestar la seva ajuda (79%) o ha millorat la proximitat amb el pacient (77%), entre d'altres efectes positius.





No obstant això, davant d'això, el 44,2% dels cuidadors experimenta canvis emocionals, com ara estrès, apatia, irritabilitat, ansietat o desbordament; un 32,9% veu trasbalsat el seu somni per l'atenció que el pacient li reclama; a un 24,9% li suposa un aïllament social; i per al 19,5% li suposa una càrrega econòmica. L'oci, temps lliure o vida familiar del cuidador també es veuen afectats.





"Aquest estudi posa de manifest el poc valor que es dóna als cuidadors informals en el sistema sanitari", diu el Dr. Manito, que afegeix que si es dugués a terme un abordatge ideal de la IC "milloraria la qualitat de vida de pacients i cuidadors, la morbimortalitat per IC i suposaria un estalvi important per al sistema nacional de salut ".