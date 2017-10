El bufet Cuatrecases compta amb un comitè tècnic que valora la seva marxa de Catalunya

De moment només realitza un estudi de la situació política actual a Catalunya des de setembre.





La deriva independentista a Catalunya ha acabat per afectar els grans despatxos d'advocats, entre ells, el prestigiós bufet Cuatrecases que estudia la situació catalana i valora la seva possible sortida de Barcelona.





La inseguretat jurídica de la recentment proclamada república catalana no és assumpte menor per a les 1.700 empreses que han traslladat la seva seu social i fiscal a altres províncies d'Espanya.





El bufet més prestigiós de catalunya, Cuatrecasas, ha creat un comitè de contingència per valorar la situació política i en quina mesura pot afectar al negoci del despatx.





Aquest comitè avalua diàriament els canvis polítics que s'han produït i les conseqüències jurídiques, legals i empresarials que poden tenir. Al setembre, la signatura va informar d'un augment de litigis en matèria laboral, però alhora alertava d'un descens considerable en altres àmbits de l'advocacia. En aquells dies, s'havien aprovat les lleis de ruptura però encara no s'havia celebrat el referèndum d'independència.





La firma està disposada a adoptar les mesures necessàries per a preservar la seva activitat i la seguretat dels seus clients. Al final, és probable que tanqui les seves delegacions de Barcelona, Girona i Lleida i traslladi el personal a altres oficines com Madrid, Saragossa o València. El departament de premsa de Cuatrecasas nega aquesta última informació i subratlla que el comitè de contingència no s'ha plantejat el tancament de cap oficina ni el trasllat de personal a altres delegacions del bufet.





El despatx és famós per la rellevància dels seus clients: Caixabank, grup Villar Mir, Pemex o el futbolista Leo Messi. Compta amb oficines a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, Palma, Saragossa, Sant Sebastià, vigo, Vitòria, Alacant, Lleida i Girona.





També té delegacions a Portugal (Lisboa i Porto), a Europa (Brussel·les i Londres) i en diversos països americans. Ha estat líder en casos i en volum de negoci a Espanya i Portugal durant diversos anys seguits.





Altres despatxos es plantegen la mateixa qüestió: els socis de Busquets també avaluen els riscos de la nova república per al seu negoci i s'han plantejat una possible sortida de Catalunya a altres províncies.