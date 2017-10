Entitat de dones demana prohibir actes sobre ventres de lloguer

Els ventres de lloguer, a debat









El Moviment democràtic contra la regulació dels úters de lloguer ha reclamat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que "posi tots els mitjans legals disponibles" perquè no es puguin realitzar "fires" sobre la "explotació dels cossos de les dones ".





Així ho ha explicat el Moviment en un comunicat després de conèixer la celebració d'un esdeveniment de gestació subrogada organitzat per Surrofair aquest dissabte a Barcelona.





Per a l'entitat de dones, "la pràctica de llogar ventres és una nova forma de control sexual de les dones".





"No existeix el dret a tenir fills com a tal i ens neguem que en nom d'aquest suposat dret, es puguin llogar o comprar els cossos de les dones com a objectes negociables", afegeix el comunicat.





En aquest sentit, argumenten que "els contractes per llogar ventres inclouen l'aberrant clàusula que permet als compradors del nadó rebutjar-lo si presenta malalties o malformacions, com si d'un objecte defectuós es tractés".