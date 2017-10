L'emoció corrosiva de l'odi

Màscara de terracota d'un líder esclau, cap al 250 aC





Si la desraó no disposés d'un exèrcit d'emocions corrosives, perdria la seva eficàcia. Per això cal combatre-les d'arrel. Pensem ara en l'odi. Catedràtic de Piscobiología i director de l'Institut de Neurociència de la UAB, Ignacio Morgado acaba de publicar 'Emocions corrosives' (Ariel) on aborda com afrontar-les.





Se sol odiar en política al que representa una persona, més que a ella mateixa, bé desconeguda en general.

"La millor manera d'alleujar els nostres mals sentiments és humanitzar el rival".



En el prejudici hi ha una llavor per l'odi, aquest s'exacerba en tres components, assenyala el professor Morgado:





1) negació d'intimitat (evitant la seva proximitat, encara que sigui perseguint)





2) passió (por i ràbia, de vegades com a resposta a l'amenaça sentida)





3) compromís de menyspreu i desconsideració





L'odi mai és bo per a ningú, però una vegada que uns líders ho han promogut ja no ho poden controlar. Deixar d'odiar es fa molt difícil. Sovint veiem al nostre voltant com es cultiven els odis estallantes. Això és intolerable perquè sega la convivència i és molt perillós per a la integritat física i moral dels ciutadans; valors fonamentals.





Morgado refereix una matança de no fa encara 25 anys. En Kigali, capital de Rwanda, el locutor Kantano Habimana perorava: "

¡Les tombes no estan encara prou plenes! Qui va a ajudar-nos a completar-les? 'Cent mil homes joves han de ser reclutats de seguida a punt per exterminar els tutsis després de comprovar la seva alçada i aparença física! Només mireu al seu petit nas i us els carregueu! ".

Per la seva banda, el cantant Simon Bikindi atiava l'odi cap als hutus 'moderats', als que descrivia com a éssers imbècils que ja no eren hutus. El 29 d'abril de 1994, aquesta emissora fixava el dia 5 de maig com el de l'eliminació dels tutsis, fent creure als més ignorants que la dominació dels tutsis havia estat la causa de les seves desgràcies. Els hutus raonables eren considerats còmplices de 'les paneroles'.





El genocidi va donar començament, "l'odi va triomfar i la sang va córrer després dels cops de matxet".





És indubtable que cal lluitar per la concòrdia d'una manera incansable. I que el civisme i la responsabilitat són exigències inajornables.