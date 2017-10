El PSOE veu impossible que Iceta pacti amb els independentistes mentre no renunciïn al seu pla sobiranista

Els socialistes donen suport al 155









El PSOE ha avançat aquest dilluns que veu "molt difícil, si no impossible", que el PSC, liderat per Miquel Iceta, pugui pactar amb formacions independentistes després de les eleccions catalanes del 21 de desembre si abans no renuncien al seu plantejament per separar-se d'Espanya .





Així s'ha expressat el portaveu de l'Executiva Federal, Óscar Puente, en roda de premsa a la seu del partit a Ferraz, en la qual, a preguntes dels periodistes, ha descartat que l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell estigui interessat a entrar en les llistes del PSC al Parlament, tot i el paper destacat que ha tingut en les mobilitzacions ciutadanes contra l'independentisme a Catalunya.





Puente també ha instat els diputats independentistes a explicar als seus votants per què no renuncien als seus escons al Congrés dels Diputats després de la declaració d'independència formulada pel Parlament el divendres, passat perquè "per coherència" haurien d'abandonar la cambra baixa, si bé el PSOE prefereix que es quedin per possibilitar un diàleg.