ERC accepta "participar" en les eleccions tot i que les considera il·legítimes

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha anunciat aquest dilluns la voluntat del seu partit de "participar" en les eleccions catalanes del 21 de desembre , tot i que les ha qualificat de il·legítimes perquè han estat convocades pel president del Govern central, Mariano Rajoy , i no pel president de la Generalitat.





"Les urnes als catalans no ens fan por. No agredim mai les urnes com van fer ells, les defensem. Trobarem la manera de participar ja sigui presentant-nos o no", ha explicat en la roda de premsa posterior a la Comissió Permanent del partit.





Així, els republicans intentaran influir en aquests comicis tot i que no concreten si presentaran candidatura, i no descarten que una de les fórmules sigui teixir una candidatura electoral d ' "unitat republicana" amb tots els partidaris de la República catalana.





CONTRA LA DOBLE QUERELLA





Ha qualificat d'"enèsima vergonya" la decisió de la Fiscalia General de l'Estat per querellar-es contra el Govern i la Mesa del Parlament, i ha reivindicat la votació que es va celebrar en el Parlament el divendres passat per declarar constituïda la República.





Preguntat per si tem que els querellats acabin a la presó, ha exposat: "M'encantaria que la resposta fos no però tenim a dues persones a la presó --Jordi Sànchez i Jordi Cuixart--. Encara que ens semblaria una salvatjada, no descartem cap escenari".