Cap a la digitalització de la pime espanyola

Les empreses assumeixen el repte de la digitalització









D'acord amb un informe de Siemens publicat el passat any ( Espanya 4.0 el repte de la transformació digital de l'economia ), "la transformació digital és la connexió integral de les diferents àrees de l'economia i la manera en què els players de cada sector s'adaptaran a les noves condicions que imperen en l'economia digital ".





Segons aquest treball, la digitalització ha arribat amb més força als sectors econòmics relacionats amb el consumidor final, ja que el ciutadà ja ha estat digitalitzat, és ja un habitant del món de les xarxes d'informació, gràcies al fet que ha estat introduït en ell per mitjà dels smartphones -pràcticament un apèndix electrònic en els nostres cossos-, les xarxes socials i el comerç electrònic, ja que la meitat dels internautes realitza compres en línia.





No obstant, d'acord amb les eines d'anàlisi i classificació de les economies dels països que utilitza el Fòrum Econòmic Mundial, Espanya ocupa un lloc bastant endarrerit en els relatiu a l'ús d'Internet per les empreses. Excepte en l'epígraf de les patents, no aconsegueix pujar del lloc 45 de tots els països considerats.





Resulta especialment descoratjador el lloc que ocupem en l'apartat d'"Abast de formació a empleats", gairebé 100 llocs per sota en la llista de països.





En analitzar el grau de digitalització o d'ús de tecnologies digitals per grandària d'empresa, es fa patent l'estat d'endarreriment tecnològic que experimenta la petita empresa espanyola. I cal tenir en compte que el 99,88% de les empreses espanyoles tenen menys de 250 empleats i que el 95,8% menys de 10 (Directori Central d'Empreses-DIRCE). És a dir, que, quan parlem del teixit empresarial del nostre país, parlem d'un entorn de producció atomitzat on les grans empreses són l'excepció i no la norma.





Les diferències en relació a la disposició i ús de TIC entre empreses de diferent grandària són notables ( Enquesta sobre l'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses. INE ). Pràcticament totes les companyies de més de 10 treballadors disposen d'ordinadors, mentre que, entre les de menys d'aquesta xifra, només tenen aquest dispositiu menys de les tres quartes parts, de les quals amb prou feines el 70% afirmen estar connectades a Internet.





D'altra banda, menys del 30% tenen pàgina web, quan entre les de més de 10 treballadors aquesta xifra és del 77%. L'ús de mig socials està una mica més equilibrat: el 31% entre les microempreses davant 45% entre les grans. Finalment, menys del 5% de les empreses de menys de 10 treballadors ven en línia, però una cinquena part de les de més que aquesta xifra d'empleats sí que ho fan.





Davant d'aquest panorama, l'ens públic Red.es acaba de posar en marxa dos ambiciosos programes per impulsar la transformació digital de les pimes, que compten amb un suport financer del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 10 milions d'euros. Aquestes dues iniciatives han estat batejades com Assessors Digitals i Oficines de Transformació Digital.





La primera acció es basa en oferir assessorament especialitzat a la pime per promoure la seva transformació digital. Per la seva banda, les Oficines de Transformació Digital estan dirigides a col·legis professionals i associacions empresarials i persegueixen enfortir l'ecosistema de suport als emprenedors en l'àmbit digital ia la pime en matèria de TIC.