Les precioses aurores de Júpiter

Les aurores es formen quan les partícules carregades provinents del Sol impacten contra un planeta i s'acceleren a altes energies al llarg del camp magnètic de l'astre.





Quan les partícules colpegen l'atmosfera prop dels pols magnètics, fan que brilli com els gasos en un llum fluorescent.





Els instruments de telescopi espacial Hubble i la missió Juno van capturar les impressionants aurores del planeta gegant gasós i l'equip de científics del Hubble van crear aquest preciós vídeo:





NASA, ESA, J. Nichols (University of Leicester), and G. Bacon (STScI); A. Simon (NASA / GSFC) and the OPAL team.





Aquestes aurores tenen una energia impressionant, científics de la missió Juno de la NASA han observat aquestes enormes quantitats d'energia girant sobre les regions polars de Júpiter que contribueixen a les enormes i poderoses aurores del planeta.





S'han observat poderosos potencials elèctrics, alineats al camp magnètic, que acceleren els electrons cap a l'atmosfera de Júpiter a energies de fins a 400.000 electrons volt. Això és 10 a 30 vegades més gran que els potencials aurorales més grans observats a la Terra, on només diversos milers de volts són típicament necessaris per a generar les aurores més intenses.





Els científics consideren que Júpiter és un fabulós laboratori de física per estudiar altres mons més enllà del nostre sistema solar, l'habilitat de Júpiter per accelerar les partícules carregades a energies immenses té implicacions per com els sistemes astrofísics més distants acceleren les partícules.









Article publicat originalment en Universo Blog.