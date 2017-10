En quin moment es va fotre Catalunya?

Si els editors reprodueixen fidelment el títol original d'aquest article, els lectors hauran de regalar-me una bona dosi de comprensió per usar expressions que poden ferir certes susceptibilitats. Si s'ha optat pel maquillatge de la paraula altisonant, els observadors perceptibles sens dubte detectaran que és un calc d'una pregunta crucial que es fa un personatge central d'una de les millors novel·les de Mario Vargas Llosa, "Conversa a La Catedral".





Zavalita, un periodista peruà, davant el panorama desolador d'un Perú en el seu pitjor època, ple de dictadures i corrupció, es pregunta si es pot ancorar el temps en què el país va prendre el camí cap al endèmic desastre.





L'expressió s'ha usat freqüentment per analistes i intel·lectuals majoritàriament llatinoamericans, adaptada a altres països de l'hemisferi. Laempleo fins a l'avorriment dels meus estudiants en el meu curs sobre el pensament llatinoamericà (la més notable contribució a la cultura en espanyol que ha donat Amèrica Llatina), lletrejant la paraula o simplement mitjançant la inicial de "j".





La ús per identificar els moments en què una crisi actual o una permanent pauta existencial poden identificar-se com el marc temporal d'un estat d'ànim, conducta o preocupació nacional. És una excusa útil per interpretar vanitosament la història.





Els principals pensadors llatinoamericans han estat aplicant la pregunta sistemàticament en els seus clàssics assajos d'identitat nacional. Així s'ha intentat assenyalar algun esdeveniment fàcilment identificable. Destaquen el sorgiment del peronisme a l'Argentina, la imposició de l'Esmena Platt a Cuba, la caiguda de Batista i el sorgiment de Castro, la congelació de la Revolució Mexicana. Als Estats Units la crisi de Trump està ancorada en la lamentable aventura de Vietnam i la vergonyosa dimissió de Nixon.





En contrast, aquesta explícita expressió-pregunta s'ha fet servir molt rarament per indagar sobre les crisis d'Espanya, a part del "Desastre" (així entronitzat) el 98.





Tota l'obra dels mestres d'aquest agrupament, des Unamuno a Ortega, està sota l'ombra de la pregunta. En el panorama de Catalunya, molts intel·lectuals des de la Renaixença van treballar sota similar influx, amb Joan Maragall al capdavant. Però la referència directa ala al·lusió del Perú és ignota. Més concretament sobre el cas de Catalunya, la detectéen un article només conegut pels lectors d'El Periódico de Catalunya. La emprar Joan Tapia , un ex director d'un altre rotatiu de Barcelona, la centenària La Vanguardia, on hauria resultat insòlit l'ús de la paraula maleïda.





En fi, Tàpia es preguntava si es podia fixar l'origen de la crisi que tenallava a Catalunya a causa del procés independentista. S'havia accelerat per la parella formada pel partit hereu de la Convergència de l'ara caigut en desgràcia Jordi Pujol, i Esquerra Republicana, la venerada formació de Francesc Macià. Ara liderada per Oriol Junqueras, el seu ideari explícitament republicà contrasta amb l'evolució oportunista dels seus socis, que ha anat des del conservadorisme catalanista i burgès fins l'agressiu independentisme, aliat amb la anticapitalista i populista CUP.





Nombrosos analistes hem reblat fins a la sacietat que l'origen més recent del deteriorament que ha portat a la dràstica decisió del Govern espanyol per intervenir (suspendre, executar, neutralitzar) l'autonomia catalana va ser la lamentable sentència del Tribunal Constitucional en 2010.





Examinant amb lupa el projecte de reforma en 2006 de l'Estatut venerable de 1979, tot un rècord en l'tempestuós procés constitucional de Catalunya, aquest ens va resoldre esmenar-li la plana als governs espanyol i català, a banda i parlaments, i fins i tot bufetejar als electors catalans que l'havien aprovat (encara que amb una elevada abstenció) en impecable referèndum.





Irritats per la fatídica inclusió d'una manipulada (i pitjor entesa) paraula ( "nació"), i una evident ampliació de les competències d'autogovern, la desena de membres del Tribunal va resoldre (en atapeït vot de sis-quatre) afaitar dràsticament el document .





La irritació catalana (que va esclatar en una manifestació impressionant) no es va reduir als sectors ja declarats com a independentistes, sinó també als moderats que haurien de ser qualificats, com a molt, com "catalanistes", amants de la sardana i els castellers, burgesos, catòlics, rendistes, i obrers de tota classe. Resideixen tant a l'Eixample barceloní com en la "Catalunya profunda", a l'interior on es cull el vi de l'escumós cava.





En aquest moment podria dir-se que es "va fotre" la paciència de molts catalans.





Però el panorama és més ampli, encara que no tan exagerat com alguns independentistes ho reclamen. D'aquesta mateixa època és la crisi econòmica de 2008 que va començar a llançar ala carrer a més d'un terç de la població laboral i es va acarnissar especialment en els majors de 50 anys, i molt més en els joves. Paradoxalment, la generació millor preparada (almenys, formalment) de la història de Catalunya i Espanya, es va abocar a ser "nini" (ni "estudien" ja, ni "treballen"). Ni més ni menys que el 50%.





Els líders independentistes, en coalició amb els nous partits i moviments populistes, van buscar bocs expiatoris per al desastre.





Van vendre magistralment la idea que la culpa no era de la corrupció capitalista que havia soscavat els peus de fang d'una economia basada en el "totxo", amb la construcció desmesurada de segones i terceres residències. El culpable era el "Estat espanyol", aquesta referència despectiva amb què es descrivia a "Espanya". Més concretament, estava personalitzada per aquest actor al que es diu "Madrid". Va ser el fermall definitiu de quan es va fotre Catalunya.