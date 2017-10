Moribunds que no s'acaben

El nomenament i la sortida del fiscal de la FEPADE, és només un de tants exemples de com l'ésser humà des de sempre procura donar-li volta a la llei i excusar del seu compliment. Però això no és una condició exclusiva de l'mexicà o; passa als Estats Units d'Amèrica del Nord.





Allà són diversos els exemples en els quals la voluntat electoral democràtica resta subjecta a les condicions i compromisos dels consellers de la matèria i què dir del que ha passat tot just aquests darrers dies a Catalunya, on podríem sotmetre a judici a més d'un funcionari d'un i altre costat del conflicte.





L'ambició humana és tal que arriba al despropòsit d'imaginar que amb només augmentar la normativitat, l'ordre i la concòrdia podran aconseguir-se deixant de banda premisses tan importants com el permetre a tot subjecte educar-se per comprendre la diferència entre el món del Deure ser i el l'Ésser, començant per viure una infància i una adolescència, emmarcada en límits de conducta i sustentada en valors que promouen el respecte a l'autoritat, l'amor per l'altre i la convivència harmònica.





Com és possible aconseguir adults responsables si els nostres fills no reben ni una petita reprimenda per fer patir a un dels seus companys o faltar-respecte als seus mestres?





Quants dels nens que comencen a beure o utilitzar drogues conviuen en el seu nucli familiar amb un alcohòlic o un drogoaddicte? Què fan els redactors de lleis ja no dic per castigar sinó pitjor encara evitar que aquests arribin a ocupar llocs de govern?





Quan la víctimes confien més en la mort del gos que en les mesures preventives de la ràbia per viure en pau, cal que se sotmeti a revisió els milers de preceptes moltes vegades incompatibles entre si i en altres definitivament injustes.





Per a complir aquest propòsit ha diverses instàncies que aglutinen les diverses normes aplicables als ciutadans en cadascuna de les dependències, com ho serien les adreces -generales- de suport parlamentari a la Cambra de Diputats o la de normes de la Secretaria d'Economia.





Per si no fos suficient i depenent de la conselleria jurídica de la presidència de la república, s'ha integrat -les últimes modificacions són de fa una dècada- la Comissió d'Estudi Jurídics -federal- amb una vintena d'integrants i l'obligació mínima de reunir-se cada trimestre per a, entre altres coses, que sigui possible "coordinar l'actuació jurídica de les Dependències i Entitats per a l'eficaç exercici de les funcions a càrrec de les mateixes i del Govern Federal" objectiu que busquen després de "deliberar sobre els temes d'ordre jurídic que siguin comuns a les Dependències i entitats, per tal de procurar l'adopció dels criteris jurídics pertinents per uniformar la postura de l'Administració Pública Federal, respecte dels criteris d'interpretació i aplicació de disposicions jurídiques, del despatx dels assumptes de la seva competència i la seva actuació davant els òrgans de procuració i impartició de justícia ... "





A més de facilitar el camí cap a una gubernatura o llocs de major jerarquia, poden els ciutadans trobar beneficis en aquesta dependència aglutinadora de les diverses lleis? [1] [1]





De la integració d'aquesta dependència, on els més de 20 titulars, els seus adjunts i suplents, ordenen, s'arxiven suggereixen i redacten canvis, qualsevol pot consultar generalitats en el diari oficial de la federació del 8 d'octubre de 2007 i potser només potser amb això aconsegueixi una millor comprensió d'on hi haurà de trobar el camí que li immunitzi d'una mort sobtada, derivada de la voracitat dels agents immobiliaris -llegeixi també, constructors, funcionaris que autoritzen, asseguradores etc., com s'està fent evident després del sisme del mes passat.





Però fets tràgics com els ocorreguts a partir del 7 i 19 de setembre, no són més que un adendum de la quotidianitat, com que els cobraments de llum s'incrementin tot i que el president segueixi la lectura dels seus escrivents que li fan declarar la reducció de dit cost [1] [2].





Segons la llei aquesta dependència té l'obligació de "divulgar temes d'interès .... per tal de millorar el seu coneixement i aplicació "Com s'està representant aquesta comissió davant dels particulars afectats?





Quins acords han sorgit de quals grups de treball? Com s'accedeix a l'arxiu d'aquesta comissió? El que és innegable és que el que s'ha dit -fins i tot els equívocs i pitjor els falsos- tenen una major difusió que la veritat jurídica, la qual cosa es converteix en brou de cultiu per a la divisió ciutadana i en casos extrems fins guerres civils, a partir o de lleis veritablement deficients o del complicat de les mateixes.

Ha rebut invitacions per a tallers i cursos que li ensenyaran a acomiadar treballadors "molestos"?





Ja va aprendre a evitar multes de trànsit, com publiquen algunes pàgines que tenen propaganda de la ciutat? o ¿sap d'algun grup d'argentins que amb coneixement de causa que s'oposen a la destrucció "legal" dels drets autòctons de maputxes, que assenyalen la contaminació de les seves terres per mineres estrangeres?





I pitjor encara ¿va escoltar com un funcionari mexicà va dir que cal convèncer Trump de no matar el TLC, ja que al cap de dos anys la balança serà desfavorable a Mèxic? La veritat hi ha molts als quals la parca hauria de portar-se en aquest dia de morts.





[1] [1] El 2007, ocupava el lloc de conseller jurídic el senyor Daniel Francisco Cap De Vaca Hernández

[1] [2] La CFE, no puja tarifes, sinó incrementa tramposament el consum -hi ha moltes formes d'aconseguir-ho manipulant el mesurador des de fora, només perquè Vostè es va negar a comprar el nou aparell que volen obligar-lo a canviar- encara que Vostè només peça tres o quatre focus que ja va adquirir a preus de primer món.