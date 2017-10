Barcelona, ​​seu de l'Organització Mundial de Zones Franques al Mediterrani

Visita de la direcció d'WFZO.





L'Organització Mundial de zones franques (WFZO, per la seva sigles en anglès) ha escollit Barcelona per ubicar la seva seu a la Mediterrània i confirma al Consorci de la Zona Franca (CZFB) com a amfitrió del seu V congrés internacional, que tindrà lloc el 2019.





El president de la WFZO, Mohammed Al Zarooni s'ha felicitat per "el continu creixement" de l'organització i per la seva utilitat com a plataforma internacional d'innovació i sostenibilitat que mostra el paper clau de les zones franques al · comerç mundial i la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic ".





Per la seva banda, Jordi Cornet, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, ha destacat la conveniència de mantenir el protagonisme de Barcelona al món econòmic "com a ciutat oberta, integradora i cosmopolita".





Així, Cornet ha afegit que "l'experiència del CZFB en l'organització de fires i congressos internacionals, unit al prestigi d'Espanya com a plataforma logística mundial i l'atractiu de Barcelona com a capital de la Mediterrània han estat factors determinants per acollir el congrés".





El congrés d'AICE atraurà a Barcelona un miler de representants de zones franques del món. Les anteriors edicions de la AICEse s'han celebrat en2015 i 2016 a Dubai -seu permanent de l'Organització Mundial de Zones Francas-, ia Cartagena d'Índies (2017).





L'edició del 2018 es celebrarà als Emirats Àrabs Units. En 2019 serà el torn de Barcelona, que acollirà la cinquena edició del AICE com a Ciutat enclavament de comerç internacional.





La reunió barcelonina de la direcció de la WFZO ha coincidit a més amb una visita a l'CZFB de l'America 's Free Zone Association (AZFA), de manera que els membres d'ambdues organitzacions i la direcció del Consorci han mantingut contactes de networking.





Jordi Cornet, delegat especial de l'Estat i president executiu del CZFB ha estat nomenat recentment president de l'Associació Espanyola de zones franques d'Espanya, una decisió que és una aposta més de l'entitat espanyola pel CZFB i el seu lideratge en el sector.





L'associació agrupa les actuals 7 Zones Franques d'Espanya (Barcelona, Cadis, Vigo, Tenerife, Gran Canària, Santander i Sevilla).





La WFZO agrupa 350 zones franques de 78 països. Segons aquesta organització, al món hi ha unes 3.500 zones franques en 130 països, que representen més de 70 milions de llocs de treball, la qual cosa equival aproximadament a l'1% de la població activa mundial registrada.





El CZFB és una entitat pública creada el 1916 pel govern espanyol, l'ajuntament de Barcelona i els estaments econòmics de la ciutat que, amb un històric esperit de concertació, es dedica a la generació d'activitat comercial logística i econòmica.





Així, gestiona el Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, la seva Zona Franca Duanera i promou àrees industrials, logístiques i urbanes, així com esdeveniments firals d'interès empresarial, immobiliari i logístic, com és el cas del Saló Internacional de la Logística (SIL ).