PDeCAT es presentarà el 21-D i no abandona ni Congrés i Senat

Pascal ha confirmat que concorreran als comicis.





La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha confirmat que el partit es presentarà a les eleccions del 21 de desembre convocades pel Govern central.





"No tenim por de les urnes. Les urnes són una oportunitat, una opció per defensar el nostre projecte de país", ha declarat als mitjans després de l'Executiva celebrada a la seu del partit.





"Senyor Rajoy, ens veiem a les urnes", ha expressat Pascal.





Pascal no ha revelat com concorreran ni els candidats de la possible llista electoral, però ha cridat a buscar la "millor fórmula perquè els partits sobiranistes aconsegueixin una nova majoria per dir que el plebiscit del 155" no ho acceptaran.





També ha explicat que a la reunió de l'Executiva han parlat de les possibles fórmules, però de moment s'han remès a constatar la seva voluntat de participar en les eleccions, per "defensar l'autogovern i les institucions" catalanes.





ELECCIONS "IL·LEGÍTIMS"





La CUP no ha aclarit si es presentaran o no als comicis. L'exdiputada -després de la dissolució del Parlament- de la formació, Mireia Boia, ha exigit "confrontar" les eleccions del 21 de desembre perquè no considera que siguin democràtiques.





Així, Boia no ha volgut aclarir si concorreran o no a les eleccions, perquè seran les bases de la CUP les que prenguin aquesta decisió.





Preguntada per si es presentaran d'alguna forma als comicis ha incidit: "Són il·legítimes i es fan en un context de repressió, per tant, no les avalem, sinó que les confrontem".





"Confrontar es pot confrontar de moltes maneres, el primer punt és reconèixer que són il·legítimes. Davant l'excepcionalitat del context polític, no les podem avalar de forma tranquil·la com fan els 'comuns", ha criticat la diputada cupaire'.





FER FRONT DEL PP





El PDeCAT també ha assegurat que no abandonaran els seus escons al Congrés i al Senat, al·legant que faran front des d'ambdues càmeres al Govern del PP, després que el Parlament constituís la República catalana independent aquest divendres.





Fonts del partit han confirmat la continuïtat dels representants independentistes en els seus escons, entenent que és una manera de contestar la aplicació de l'article 155 per part del Govern, i que culminarà en eleccions autonòmiques el proper 21 de desembre.





"Seguim al Congrés i al Senat per defensar les institucions catalanes, i fer front al 155 i al Govern del PP", afirmen des de les files de l'antiga CDC.





Des de diferents partits s'ha acusat de falta de coherència a les forces independentistes per continuar en els seus escons al Congrés i el Senat després de la declaració d'independència formulada pel Parlament català el divendres passat.