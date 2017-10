Els condemnats per l'assalt a Blanquerna entren a la presó

Sánchez-Llibre durant l'assalt a Blanquerna.





Els quatre membres de la Falange condemnats al costat d'altres 10 persones per assaltar el 2013 el centre cultural Blanquerna entraran a presó dimecres que ve.





Entre aquests quatre membres es troba el seu president, Manuel Andrino, qui després de recollir la seva citació de presó el passat 27 de setembre a l'Audiència Provincial de Madrid va assenyalar davant els mitjans que la Justícia "s'ha convertit més que mai en injustícia".





Els quatre falangistes van acudir a l'Audiència Provincial a recollir les seves citacions de presó acompanyats per mig centenar de companys i amics amb banderes d'Espanya i pancartes.





Al davant de l'Audiència i vigilats per policies nacionals, van corejar crits com "Puigdemont, a la presó", "Espanya un, no 51", "No ens enganyen, Catalunya és Espanya", "Unitat nacional", "Separatistes, il·legalització" o " Rajoy, traïdor, defensa la Nació ".





Aquestes citacions d'entrada a la presó es van produir després que el Tribunal Suprem modifiqués al gener les penes imposades per l'Audiència Provincial de Madrid, en considerar que es podia aplicar l'agreujant d'obrar per motius de discriminació ideològica.





Després de la pujada, les condemnes van passar d'una forquilla d'entre els sis i vuit mesos de presó pel delicte de desordres públics fins a les penes actuals, que oscil·len entre tres anys i onze mesos i quatre anys i dos mesos.





El grup d'ultres va irrompre al setembre de 2013 a la sala on es desenvolupava l'acte de celebració de la Diada portant banderes espanyoles i cridant consignes com 'Catalunya és Espanya'.