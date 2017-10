Els nacionalistes belgues donen l'esquena a Puigdemont

Puigdemont compareixerà dimarts des de Bèlgica.





Els nacionalistes flamencs de l'N-VA, que formen part de la coalició del Govern belga, s'han desmarcat del viatge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Brussel·les afirmant que no respon a una invitació del partit, segons ha confirmat el portaveu de la formació, Joachim Pohlmann.





A més, fonts del ministeri de l'Interior belga han informat a mitjans locals que el ministre Jan Jambon, de la N-VA, "no està al corrent" d'aquesta visita, així com que no ha tingut "cap contacte" amb Puigdemont durant els últims dies.





L'expresident de la Generalitat es troba a Brussel·les, acompanyat de cinc dels ja cessats consellers, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Dolors Bassa i Toni Comín.





El viatge té lloc només un dia després que el secretari d'Estat d'Asil i Migració belga, Theo Francken, provoqués una polèmica a l'obrir la porta a la concessió d'asil a Puigdemont; una oferta que després va negar el primer ministre, Charles Michel, assegurant que "no està a l'agenda" del seu Govern.





L'estada d'Puigdemont a Brussel·les es produeix el mateix dia en què el fiscal general de l'Estat, José Manuel, ha anunciat una querella contra els ex membres del Govern pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.





L'OPOSICIÓ DEMANA EXPLICACIONS





A més, les forces de l'oposició belga han demanat al primer ministre, Charles Michel, que d'explaciones i aclareixi si el Govern belga oferirà o no asil a Carles Puigdemont.





"És urgent que Charles Michel doni explicacions sobre la probable visita de la delegació de Puigdemont a Brussel·les", ha assegurat Di Rupo en una breu declaració difosa a través de les resdes socials.









L'exprimer ministre ha advertit que està en joc la "credibilitat internacional" de Bèlgica, després que el secretari d'Estat d'Asil i Immigració, el nacionalista flamenc (N-VA) Theo Francken, obrís la porta a la concessió d'asil polític .