Fitch adverteix amb rebaixar la valoració d'Espanya si continua el conflicte català

La qualificació del Govern català se situa en 'BB'.





L'agència de qualificació Fitch ha incorporat un "ajust qualitatiu a la baixa" sobre el ràting sobirà d'Espanya per donar compte de la incertesa i els riscos polítics que suposa el conflicte independentista entre els governs català i central.





Fitch apunta que la nota d'advertència sobre la qualificació de solvència d'Espanya (BBB + / Perspectiva estable) respon a "els riscos polítics negatius d'una resolució desordenada del procés independentista català".





Per la seva banda, la qualificació sobre el deute a llarg termini del Govern català, que actualment se situa en 'BB' amb perspectiva negativa, dependrà de l'evolució de la relació entre els governs autonòmic i central i de com afecti això al suport de liquiditat per part de l'Executiu central a Catalunya.

"No està clar com es desenvoluparan els esdeveniments, incloent precisament com el Govern central executarà la seva delegació després d'assumir les competències de Catalunya i la resposta de l'administració regional i la societat en general", assenyala l'agència.





D'aquesta manera, Fitch explica que una nova escalada de les tensions que empitjorin significativament les perspectives de creixement econòmic del país i erosionin les finances públiques podrien provocar una acció negativa sobre la qualificació creditícia d'Espanya.





No obstant això, fins al moment, les dades apunten al manteniment del "impuls" de l'economia espanyola, amb dades provisionals que se situen en un augment del Producte Interior Brut (PIB) de l'0,8% en el tercer trimestre de l'exercici, en línia amb els seus pronòstics d'un increment anual del 3,1%.





Amb tot, Fitch assegura que continua veient la secessió catalana com un escenari "altament improbable", mentre que veu probable que persisteixin les tensions elevades durant un període prolongat.