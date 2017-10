Un advocat d'ETA, assessor legal de Puigdemont

Puigdemont es troba a Bèlgica.





L'advocat que durant anys ha defensat a diversos etarres detinguts a Bèlgica per intentar evitar la seva extradició a Espanya, Paul Bekaert, ha assegurat que s'ha reunit amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui li ha designat assessor legal.





"He parlat personalment amb ell. La conversa va tenir lloc a Bèlgica, però no puc dir res sobre això", ha indicat el lletrat a la cadena flamenca VRT.





Bekaert ha afegit que Puigdemont li ha demanat que "defensi els seus interessos a Bèlgica en el futur".

L'advocat Bekaert és conegut a Espanya per haver defensat a diversos membres de la banda terrorista ETA detinguts a Bèlgica i per als quals les autoritats espanyoles van sol·licitar l'extradició.





En total, Bekaert es va encarregar de quatre casos, entre ells els dels presumptes col·laboradors d'ETA Luis Moreno i Raquel García, l'extradició a Espanya va ser rebutjada.





En declaracions prèvies a conèixer-se que assessorarà Puigdemont, Bekaert ha recordat aquest mateix dilluns que en tots els casos va intentar la via de l'asil polític per evitar l'extradició dels seus defensats, però que "en tots els casos (aquesta possibilitat) va ser rebutjada" per les autoritats competents.





Puigdemont es troba a Brussel·les acompanyat per cinc consellers cessats, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Dolors Bassa i Antoni Comin, i preveia reunir advocats i responsables polítics a Bèlgica, segons havien informat fonts locals.





El viatge s'ha produït el mateix dia en què el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha anunciat una querella contra ell pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.





Puigdemont s'ha desplaçat a aquest país només un dia després que el secretari d'Estat d'Asil i Migració belga, Theo Francken, provoqués una polèmica a l'obrir la porta a la concessió d'asil al president cessat, oferta que va ser poc després negada pel primer ministre, Charles Michel.





Cap de les autoritats belgues s'han pronunciat sobre la presència del president català cessat al país flamenc.

AUDIÈNCIA NACIONAL





L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit que no pot assegurar que el president de la Generalitat cessat vagi a comparèixer davant l'Audiència Nacional si s'admet la querella que la Fiscalia ha presentat contra ell i la seva Govern per suposada rebellió, sedició i malversació, i la jutgessa ho cita a declarar com investigat.





En declaracions a Rac1, Alonso-Cuevillas ha considerat que "de cap de les maneres" pot atribuirsele a Puigdemont un delicte de rebellió però que, en tot cas, la competència per investigar-ho creu que seria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).