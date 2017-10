Els independentistes ultimen la seva estratègia per les eleccions del 21-D

Tenen una setmana per arribar a un acord.





Tant PDeCAT com ERC han confirmat que concorreran a les eleccions del 21 de desembre, tot i que els republicans les consideren il·legítimes per haver-les convocat el president del Govern, Mariano Rajoy, i no el president de la Generalitat, i la incògnita ara és si concorren junts o per separat.





El PDeCAT ja ha anunciat que concorrerà, ERC assegura que "participarà" però no aclareix si presentarà candidatura pròpia, mentre que la CUP, la més reticent a la convocatòria electoral fins ara, tampoc descarta estar present en els comicis de desembre sota la premissa que no són unes eleccions amb normalitat democràtica.





Un cop els mateixos partits han reconegut que l'independentisme ha d'estar present a la cita electoral, han començat a debatre internament la millor opció per estar presents en el pròxim Parlament amb una premissa compartida: "reforçar" la República que consideren que es va proclamar la setmana passada a la cambra.





Segons la Llei Orgànica Electoral de Règim General (Loreg), tenen una setmana per arribar a un acord.





El proper 7 de novembre expira el termini per presentar les coalicions que vulguin participar el 21 de desembre.





L'article 44 la normativa precisa que els partits i federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a una elecció han de comunicar-ho a la Junta competent "en els deu dies següents a la convocatòria".





ABORDAR LA SITUACIÓ





Fonts de la CUP han explicat que estan previstes reunions amb ERC i el PDeCAT per abordar la situació, encara que adverteixen que no acceptaran cap proposta en la línia d'avalar uns comicis amb "normalitat democràtica".





La CUP preveu reunir-se amb el PDeCAT i els republicans en els pròxims dies i la decisió final sortirà de la seva Consell Polític de dissabte que, després de la Renion de les seves assemblees.





Mentre que fonts d'Esquerra sostenen que la llista conjunta també ha estat present a la reunió de l'Executiva d'ERC d'aquest dilluns, tot i que encara és aviat per saber per quina fórmula es decanta el partit: "Res és descartable".





La fórmula de coalició és la que garantiria l'independentisme unes majors probabilitats de victòria, però tornarien a donar als comicis un caire de plebiscit sobre la independència que, en teoria, ja van tenir les de 2015 i que era un escenari que es donava per superat .