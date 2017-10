Colau i Parlón: Déu les cria i la incongruència les aplega

Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.









El pitjor que li pot passar a la classe política i governant és no saber qui són els seus votants, lluitar per les seves necessitats, saber el que volen i estar al seu costat o un pas per davant, quan van a una manifestació que ells consideren justa, perquè s'han vulnerats els seus drets i la seva dignitat com a persones i col·lectiu que pensa i sent en plural. Deixar-los sols, és indigne, un acte covard i d'una insolidaritat impròpia dels que ocupen càrrecs institucionals votats precisament per aquesta gent a les quals han deixat soles.





Aquest diumenge, a la capçalera de la manifestació de la part de la ciutadania que ha vist vulnerats s us drets, no s'ha vist a dues dones: Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ambigua com poques i Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i política desubicada i mal aconsellada.





Colau, que no ha tingut inconvenient a prestar-se al joc dels independentistes, ha menospreciado- gest après d'ells - a una bona part dels seus votants i ciutadans que si estaven presents a la manifestació. Tractar a tots els assistents a la concentració com fatxes, és com escopir al cel i no adonar-se que li pot caure a sobre.





Núria Parlón la qual no sap on és, qui el vota i on vol arribar, amb tanta empanada mental que el caracteritza tampoc es va dignar a "presentar-se" a acompanyar a aquestes gents que han sortit al carrer per dir que "Catalunya som tots" . Ni una sola línia, ni referència a la manifestació ni al seu twitter, ni en el del PSC local. Tampoc cap paraula de condemna al que ha passat al Parlament i la declaració il·legal de la DUI. Silencis molt significatius.





Ada Colau, alcaldessa de Barcelona





Diuen que la millor defensa és un atac i així ho ha fet Colau quan s'ha mostrat molesta i ha criticat la presència de representants del PSC al costat del PP. La democràcia també és respectar als ciutadans que han triat en urnes opcions polítiques allunyades de les idees d'un. La resta és pur sectarisme per no dir una altra cosa.





Les alcaldesses han de ser de tota la ciutadania, no només d'una part la que se'ls dóna el suport, se'ls considera demòcrates i això, a la vista està, que exclou els "fatxes espanyols" que porten la fusta d'Espanya, com si això fos un delicte. Però s'equivoquen ambdues. Diumenge, la senyera, bandera oficial de Catalunya, des de sempre, ha estat recuperada per uns ciutadans del bagul dels records on els nous revolucionaris l'havien relegat. Els sentiments tenen tanta capacitat que es pot ser català, espanyol i europeu, sense que una opció exclogui l'altra, ni que tots siguin de l'extrema dreta, que és com simplifiquen els que porten orelleres.





Colau, Parlón, una altra vegada més us heu equivocat greument. Cal estar amb tots els ciutadans i, a més, mai ha d'oblidar qui són els teus electors, com és el model territorial del teu partit i una cosa que es diu tenir sentit de servei a tota la ciutadania.





Deia el poeta Miguel Hernández que "Una gota de pura valentia val més que un oceà covard".