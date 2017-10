DIRECTE - Puigdemont asSegura que el Govern va prioritzar la prudència

Puigdemont viatja a Brussel·les després de l'aplicació del 155









L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dimarts a Brussel·les des del

The Press Club Brussels Europe, que el divendres a la nit el Govern va prioritzar la prudència, la seguretat i la moderació.





Puigdemont ha assegurat que el diàleg i la negociació eren "impossibles" després de l'engegada de l'article 155 de la Constitució per part del Govern central.





Ha remarcat que fins i tot va tendir la mà "fins a l'infinit" arribant al límit de plantejar suspendre la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) a canvi de "un diàleg franc" amb el Govern de Madrid.





ANTECEDENTS





El vicepresident de la Generalitat cessat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que el president cessat, Carles Puigdemont, explicarà dimarts el "treball" que fa des de Brussel·les (Bèlgica), on va arribar dilluns acompanyat per part del Govern.





En una entrevista de TV3, en preguntar-li si Puigdemont pretén demanar asil polític, ha respost: "En tot cas, el president s'explicarà. No em correspon a mi parlar pel president. El president ha dit que demà s'explicarà al voltant d'aquesta qüestió. Segur que ho farà molt millor que jo ".





"El que fa el Govern és treballar en tots els àmbits. Entenem que Brussel·les és un àmbit on es pot fer molta feina", ha afirmat Junqueras.





REUNIÓ A BARCELONA





"Per tant, hi ha una part del Govern que està fent aquesta feina, i em sembla absolutament normal, legítim, positiu, adequat que nosaltres també estiguem fent feina aquí", ha afegit, en al·lusió a la part d'aquest executiu que segueix a Barcelona .





Sobre aquesta part de l'Executiu, ha concretat que aquest dilluns ell s'ha reunit amb Jordi Turull, Carles Mundó, Raül Romeva i Josep Rull --Rull i Junqueras són els únics que s'han deixat veure aquest dilluns a Barcelona entrant i sortint dels seus respectius departamentos--.





En l'entrevista, ha reiterat que és "vicepresident elegit pel Parlament i pel president de Catalunya, fruit del vot dels ciutadans", perquè els electors trien, mentre que els decrets no cessen governs, ha dit.





ELECCIONS DEL 21-D





Junqueras ha afegit que les eleccions convocades pel Govern central per al 21 de desembre són com tots els comicis: "Segur, una oportunitat més per fer-nos sentir, per fer sentir la nostra veu".





Sobre les querelles de la Fiscalia contra el Govern i la Mesa del Parlament, ha dit que "són querelles que tenen una connotació política, una voluntat política molt clara, que és la d'intimidar", i creu que la querella no pretén identificar un delicte concret, sinó intentar perseguir una expressió política.





"No deixaré de defensar el que em sembla que és just i tot el que estigui al meu abast per construir un país millor per molt que em vulguin posar a la presó durant 30 anys", ha insistit.





Junqueras ha afegit: "Que ens amenacin amb querelles o amb la presó no farà que nosaltres no actuem en consciència".





ADVOCAT DE PUIGDEMONT





Puigdemont s'ha reunit aquest dilluns amb el seu advocat a Bèlgica, Paul Bekaert, al despatx que el lletrat flamenc té a la localitat de Tielt (a l'oest de Gant), i l'ha traslladat que dimarts farà una declaració.





Preguntat per si Puigdemont sospesa demanar asil polític a Bèlgica, el seu advocat al país ha avisat que "per ara no hi ha res decidit" i que dimarts es coneixeran més detalls quan el mateix president cessat faci una "declaració".





L'advocat Bekaert és conegut a Espanya per haver defensat en el passat a diversos membres de la banda terrorista ETA detinguts a Bèlgica i per als quals les autoritats espanyoles van sol·licitar l'extradició.





REFERÈNDUM





Per la seva banda, l'advocat dePuigdemont en la causa contra el Govern pel referèndum de l'1 d'octubre, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit que "la presó provisional està cantada" per Puigdemont si torna a Espanya --aquest dilluns es troba a Bèlgica , on ha contactat amb un advocat expert en asil polític--.





En una entrevista de 8TV, Alonso-Cuevillas ha criticat aquest dilluns l'acusació presentada pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, contra Puigdemont i els consellers del seu Govern cessat per ser "d'una duresa exagerada i inusitada".





"No s'hauria d'admetre a tràmit aquesta querella, però vistos els antecedents i l'actitud venjativa, està bastant clara la presó", i ha afegit que, si qualsevol advocat hagués presentat el text en comptes del fiscal, cap tribunal ho admetria a tràmit.