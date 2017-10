Puigdemont va pagar a empreses que muntaven les estructures de l'Estat català amb fons per a la creació d'ocupació

El Govern va desviar fons del pressupost de la Generalitat segons les investigacions policials.





Segons publica aquest dimarts El Confidencial, la investigació sobre el referèndum independentista de l'1-O i la creació de les anomenades estructures d'Estat, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, ha permès descobrir que l'Executiu de Carles Puigdemont va desviar fons de partides pressupostàries per finançar la construcció d'una nova hisenda catalana i assegurar-se la celebració del referèndum de l'1-O.





Sembla serq ue part dels diners va sortir dels fons que el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat hauria d'haver destinat a polítiques actives d'ocupació, inclusió social, refugiats o immigració, entre d'altres capítols.





La pista més valuosa va arribar a la Policia Nacional en un correu anònim que va advertir que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), estava immers en un projecte d ' "alt secret" al costat d'un nou proveïdor, l'empresa DXC Technology .





En el CTTI, a més d'atribuir-li la màxima confidencialitat, es va abordar com l'assumpte "més prioritari de tots els assignats a DXC" i la data límit en què havien d'estar en funcionament aquests servidors era a principis de setembre, amb marge suficient per provar-los davant del referèndum de l'1-O.





D'aquesta manera l'anomenada "operació Taulat" tenia com a últim objectiu la creació d'una Hisenda catalana que permetessin a la Generalitat ser autosuficient el dia després de declarar la independència.





Una segona denúncia anònima enviada a la Policia va incidir en la implicació del Departament de Treball, Benestar Social i Família en un altre presumpte desviament de fons públics, on s'alertava que a les oficines de l'Agència de Protecció Social del Passeig de Taulat s'estava realitzant un "programari amb referència a l'1 d'octubre" i estaven utilitzant "pressupost d'altres despeses de prestacions per contractar personal que aquest fi". És a dir, que els recursos d'aquesta cartera del Govern estaven sent utilitzades amb una finalitat diferent al validat pel Parlament.





Les investigacions van motivar que Treball, Benestar Social i Família fos una de les conselleries registrades per la Guàrdia Civil el passat 20 de setembre a l'anomenada operació Anubis. Un dels 14 arrestats en el dispositiu va ser David Franco, gestor de projectes del CTTI i les escoltes telefòniques van revelar que va estar implicat en la creació de la Hisenda catalana i en el disseny de la plataforma per registrar els voluntaris del referèndum de l'1-O . En aquestes converses també va intervenir activament Josep Ginesta, número dos del Departament i la número u, Dolors Bassa.













La investigació ha trobat indicis del muntatge d'una administracióni paral·lela.





En els informes policials de la Guàrdia Civil es desprenen desviaments sistemàtics en els pressupostos de la Generalitat per costejar el muntatge de l'administració paral·lela i la celebració de la consulta de l'1-O. En alguns casos, com en la campanya de publicitat per al vot exterior, es van utilitzar contractes marc per camuflar despeses prohibits pel Tribunal Constitucional. També va passar amb les adjudicacions del CTTI a multinacionals tecnològiques.





En aquest desviament de fons van jugar un paper important les empreses IBM i T-Systems, que es van prestar a conspirar amb la Generalitat per evitar l'acció de la Justícia aprofitant la flexibilitat d'adjudicacions sota demanda per colar sistemes informàtics i aplicacions per a l'Estat propi.





La veritable prioritat de Puigdemont era l'operació Taulat. Sota el paraigües d'aquest organisme havia de quedar un embull d'institucions perfectament greixada per al moment de la independència catalana.





En el disseny d'aquesta estructura es configuren nous òrgans com: el Consell Fiscal, l'Institut d'Estudis Tributaris, l'Oficina Catalana de Fiscalitat Internacional i una unitat específica de frau fiscal i aprofundeix en la composició del Servei Català de Gestió d'Ingressos integrat per la agència Tributària Catalana, l'agència Catalana de Recaptació d'Ingressos, l'agència Catalana de Comerç Exterior i Duanes i l'agència Catalana de Propietat Immobiliària.