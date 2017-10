Pablo Iglesias arrenca precampanya davant del "bloc monàrquic" i l'independentisme "fracassat"

Iglesias defensa que té un projecte per a Catalunya i per a Espanya









El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha protagonitzat aquest dilluns un acte en el Cercle de Belles Arts de Madrid en què ha defensat el projecte "plurinacional" de la seva formació per solucionar la crisi territorial enfront del "bloc monàrquic" i "reaccionari "del 155 i l" independentisme "que" ha fracassat, pensant que es podien independitzar "del president Mariano Rajoy.





"Avui diem que tenim un projecte per a Catalunya i per a Espanya. A tots els ciutadans de Catalunya els volem dir: us volem amb nosaltres construint una pàtria que no agredeixi a ningú, en la qual càpiguen tots els pobles", ha proclamat en el qual s'ha convertit en el seu primer míting de la precampanya cap a les eleccions catalanes del 21 de desembre , en què aspira a confluir amb els 'comuns' de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





Iglesias ha començat la seva intervenció rebutjant tant l'aplicació del 155 com la declaració unilateral d'independència, però s'ha centrat primer en criticar la deriva dels partits independentistes: "Avui podem afirmar que l'independentisme ha fracassat, pensant que es podien independitzar de Rajoy", ha sentenciat.





"Avui des de Bèlgica, Girona o Barcelona diuen que volen presentar-se a unes eleccions que ha convocat el virrei Rajoy. Del PP no és fàcil independitzar-se. Cal treure'ls del Govern central democràticament. Seguim demanant l'ajuda i el concurs de totes les forces polítiques per fer fora del Govern central els antipatriotes", ha prosseguit.





En aquesta línia, ha aprofitat per avisar els independentistes que "els drets de Catalunya es defensen millor construint aliances a tot l'Estat que amb declaracions unilaterals", reprenent la seva proposta d'impulsar una moció de censura per fer fora de la Moncloa Rajoy.





DEMANA AL REI QUE SOTMETI A LA LLEI COM TOTS ELS CIUTADANS





En aquest punt, Iglesias ha prosseguit criticant la "repressió" que ha ofert, segons la seva opinió, el Govern central i els seus aliats del "bloc monàrquic", el PSOE i Cs, com a resposta, amb una única "línia política: tots a la presó ".





"Què se soluciona amb això?", S'ha preguntat, abans de dirigir-se directament al Rei: "Jo vull preguntar a Felip de Borbó: Acceptaria que la llei s'apliqués amb tot el rigor al seu cunyat, a la seva germana o al seu pare? Acceptaria vostè com a espanyol sotmetre's a la llei de la mateixa manera que tots els ciutadans? Senyor Borbó, per parlar de la llei cal acceptar sotmetre-s'hi ", ha etzibat.





"Que no taquin la paraula pàtria i la paraula Espanya amb les seves brutes mans tacades de crims i corrupció", ha reclamat, abans de reivindicar Podem i els seus confluències com la "oposició de veritat", i de començar a presentar el projecte amb el que aspiren a solucionar la crisi territorial.





REFERÈNDUM AMB TRES PREGUNTES





Aquest projecte, segons ha exposat Iglesias, es basa en reconèixer i garantir la plurinacionalitat i en celebrar un referèndum pactat i amb garanties, i amb tres opcions de resposta; és a dir, a més del 'sí' o 'no' a la independència, Podem advoca perquè hi hagi una tercera elecció que aposti per "reconèixer Catalunya com a nació en un marc d'un país de nacions".