Un disc recupera un concert "molt especial" de Sau per celebrar 30 anys de la banda

Disc 'Una nit al teatre' de Sau









L'enregistrament d'un concert "molt especial" de Sau relatiu a una gira per teatres de 1995 veu la llum aquest dimarts com a disc doble per festejar els 30 anys de la banda formada per Pep Sala i el difuntt Carles Sabater, ha explicat el guitarrista, compositor, cantant i productor català.





Aquest dimarts 31 d'octubre es compleixen 30 anys del primer concert de Sau a Les Tallades de Vilanova de Sau (Barcelona).





L'àlbum 'Una nit al teatre', que conté 20 cançons, permetrà reviure el "moment màgic" que van viure els assistents llavors, i traslladar el descobriment als que no van poder acudir al concert emmarcat en una gira atípica en teatres, que va sorprendre molts .





L'enregistrament pertany a un dels dos concerts acústics projectats a l'Espai Barcelona, ubicat a la travessera de Gràcia, i que finalment es van convertir en tres setmanes d'actuacions per l'èxit de públic.





Per primera vegada, el grup es va allunyar dels grans escenaris de pavellons i places, i va buscar la proximitat del públic en un teatre, en què alguns assistents manifestaven confusió sobre la possibilitat que fossin els mateixos representants de la banda, ha dit com curiositat Sala.





El repertori va deixar de banda molts dels seus grans 'hits' --Sala fa broma amb que no recull el seu conegut duo amb Sabater 'El tren de mitjanit' - per recuperar cançons que feia temps que no interpretaven en directe com 'No he nascut per militar ','Records d'Irlanda', el seu primer single 'Sense estil' i 'Poemes i promeses'.





RESPECTE A L'ORIGINAL





Content de la troballa de l'esmentat material, de gran qualitat, Sala ha destacat que el disc vol ser un tribut a l'original fins al punt que respecta alguns "errors i errors" com una petita errada en cantar la cançó 'Southern Cross' entonada pel mateix sala.





També ha respectat les entrades a algunes cançons, així com alguna anècdota especial en un treball que li ha generat molta nostàlgia i que ha volgut fer des de la responsabilitat: "Ha estat magnífic treballar de nou amb la veu de Carles".