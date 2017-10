La Guàrdia Civil es persona en diverses comissaries de Mossos per demanar gravacions de l'1-O

Escorcollen diverses comissaries de Mossos d'Esquadra









La Guàrdia Civil s'ha personat el matí d'aquest dimarts en diverses comissaries dels Mossos d'Esquadra per demanar les gravacions de l'actuació durant el referèndum de l'1 d'octubre, han informat fonts pròximes a la investigació.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha ordenat que la Guàrdia Civil es personi en el complex central de Egara, a Sabadell, dels Mossos d'Esquadra i en altres seus regionals de comissaries per requerir enregistraments, correus i registre de trucades relacionats amb el dispositiu del referèndum de l'1 d'octubre.





Els agents de l'institut armat s'han desplaçat al complex central de Mossos a Sabadell, on fins a aquest dissabte tenia el seu despatx com a major del cos Josep Lluís Trapero. També han anat a altres seus de la policia catalana com la seu de la Regió metropolitana de Barcelona a la plaça d'Espanya.





Les altres seus en les quals la Guàrdia Civil ha presentat requeriments per ordre de la jutge Lamela són les seus regionals a Granollers, Sant Feliu de Llobregat i Manresa, a la província de Barcelona. Així mateix, s'han personat a la seu regional de Girona i Tarragona, així com a Tortosa, seu de la regió de Terres de l'Ebre, també a Tarragona.

En algunes d'aquestes comissaries, com és el cas de Tarragona i Granollers, la personación dels agents de l'institut armat ha durat una mitja hora aproximadament.





La jutge Lamela investiga en l'Audiència Nacional per sedició al que fos major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, rellevat al capdavant de la policia catalana pel comissari Ferran López en aplicació de l'article 155 de la Constitució. En el marc d'aquesta recerca, la magistrada va ordenar l'ingrés a la presó provisional dels líders de ANC i Ómnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, així com la retirada de passaport de Trapero.





UNA QUINZENA DE JUTJATS INVESTIGUEN MOSSOS





En l'actualitat, una quinzena de jutjats investiguen als Mossos per la seva presumpta inacció durant el dispositiu de l'1-O, incomplint l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir la votació.





El 19 d'octubre, agents de la Guàrdia Civil es van personar en la comissaria de Ponent (Lleida) dels Mossos d'Esquadra a la recerca de dades i comunicacions internes que van mantenir comandaments i agents de la policia de la Generalitat abans, durant i després del desplegament pel referèndum de l'1-O.





Aquest mateix dia, en parallel, la policia autonòmica va notificar al TSJC que havia obert una recerca interna per determinar si algun agent, a títol personal, no va seguir les instruccions que s'havien transmès per impedir la votació.





El 17 d'octubre, la Guàrdia Civil va entrar a l'edifici central del 112, a Reus (Tarragona), en aquesta ocasió per ordre del jutjat únic de Primera Instància i Instrucció de Gandesa, un altre dels quals investiguen la presumpta inacció dels Mossos en el dispositiu per impedir l'1-O.





DESACTIVEN WEBS DEL GOVERN





D'altra banda, les pàgines web del Govern (govern.cat) i del president de la Generalitat (president.cat) han estat desactivades el matí d'aquest dimarts.





El portal de la Generalitat (gencat.cat) sí que roman actiu i és la web a través de la qual es realitzen la majoria de tràmits.





També funciona amb normalitat la versió en anglès de la web del Govern (catalangovernment.eu) el matí d'aquest dimarts.